"Alman okullarında Türkçe zorunlu olsun"

Federal Aile Bakanlığı'nın son raporuna göre, Türkiye kökenli hanelerden giderek daha fazla çocuk ana dilini bozuk konuşuyor ve birçok Alman ülkedeki çok sayıda Türk olmasına rağmen Türkçe konusunda çok yetersiz.

Yeşiller Partisi, “Hem Alman diline hem de Türkçeye hakim olanlar, iki kültür arasında arabuluculuk rolünü çok daha iyi üstlenebilirler. Örneğin, Türk ekonomisindeki Alman çıkarlarını da temsil ederler. Çocuklar okulda otomatik olarak Almanca öğreniyorlar ancak Türkçe konusunda önemli bir iyileştirme ihtiyacı var” düşüncesini dile getiriyor.