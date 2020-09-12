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"Alman okullarında Türkçe zorunlu olsun"
Alman Yeşiller Partisi’nden Türkçe konusunda önemli bir çıkış geldi. Yeşiller Almanya’da en çok konuşulan ikinci dilin Türkçe olduğunu, bu nedenle Türkçe’nin okullarda zorunlu ders olarak okutulmasını, bunun başarılı bir entegrasyon için fırsat olduğu görüşünü dile getirdi.
Dış Haberler 12.09.2020, 10:29
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Federal Aile Bakanlığı'nın son raporuna göre, Türkiye kökenli hanelerden giderek daha fazla çocuk ana dilini bozuk konuşuyor ve birçok Alman ülkedeki çok sayıda Türk olmasına rağmen Türkçe konusunda çok yetersiz.
Yeşiller Partisi, “Hem Alman diline hem de Türkçeye hakim olanlar, iki kültür arasında arabuluculuk rolünü çok daha iyi üstlenebilirler. Örneğin, Türk ekonomisindeki Alman çıkarlarını da temsil ederler. Çocuklar okulda otomatik olarak Almanca öğreniyorlar ancak Türkçe konusunda önemli bir iyileştirme ihtiyacı var” düşüncesini dile getiriyor.
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