Aliyev eleştiriyordu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı istifa etti...
Ermenistan'la yaşanan çatışma nedeniyle gerimin had safhaya tırmandığı Azerbaycan'da 'son dakika' gelişmesi... Devlet Başkanı İlham Aliyev'in eleştirilerine hedef olan Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov istifa etti.
Reuters’ın haberine göre; istifa kararı, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in Ermenistan’la son günlerde yaşanan çatışma sırasındaki tutumu nedeniyle Mamedyarov’a yönelik yaptığı eleştirinin ardından geldi.
Aliyev, Ermenistan’la yaşanan çatışmanın değerlendirildiği Bakanlar Kurulu toplantısında Mamedyarov’un bulunmamasını sert dille eleştirmişti.
ORTALARDA GÖRÜLMEYİNCE…
Aliyev, “Dışişleri ne yapıyordu? Neredeydi? 12 Temmuz'daki olaydan sonra hepimiz iş yerindeydik” diyerek eleştirisine şöyle devam etmişti:
“Başbakan iş yerindeydi, ben sabaha kadar iş yerindeydim. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Devlet Güvenlik Servisi Başkanı, İçişleri Bakanı, Dış İstihbarat Servisi Başkanı, Güvenlik Konseyi Başkanı iş yerindeydi. Ama Dışişleri Bakanı'nı bulamadım. Yerini Başbakan Ali Asadov'a sordum.”
Toplantıda söz alan Başbakan Asadov, Dışişleri Bakanı Mamedyarov'un evden çalıştığını belirterek, şunları aktarmıştı:
“Ben Elmar Mamedyarov'u aradım. Bana söylediğinizi ona aktardım. Evden çalıştığını söyledi. Saat saat nerede olduğunu netleştirmesini istedim. Tekrar evden çalıştığını söyledi, olayı gündüz saat 3'te duyduğunu söyledi.”
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