Aktivist Greta Thunberg'den Trump'a ayar!

Trump'ın dün Beyaz Saray'dan son kez ayrılırken çekilen bir kareyi Twitter hesabında paylaşan 18 yaşındaki Thunberg, paylaşımına,"Parlak ve güzel bir geleceğe umutla bakan çok neşeli yaşlı bir adama benziyor" notunu düştü.

Thunberg, BM İklim Zirvesi'nde söz almış ve genç nesillerin yetişkinler tarafından ihanete uğradığını söylemişti. Trump da Thunberg için alaycı ifadelerle, "Parlak ve güzel bir geleceğe umutla bakan çok neşeli genç bir kıza benziyor" demişti.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9