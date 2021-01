ABD’nin yeni First Lady’si Jill Biden’a dair merak edilenler

DOKTOR JILL BIDEN İLKLERİN FIRST LADY'Sİ

ABD başkanlık seçiminden zaferle çıkan Joe Biden’ın Ocak 2021’de görevi devralması töreni sonrası yeni First Lady, Jill Biden olacak. 69 yaşındaki Jill Biden, Amerika’nın ‘doktor’ unvanlı ilk First Lady’si olarak şimdiden 231 yıllık başkanlık tarihindeki yerini aldı. Lisans eğitiminin ardından lisansüstü ve doktora yapmış bir üniversite öğretim görevlisi olan yeni başkan eşini ilk yapan bir başka özelliği daha var. Jill Biden, ki adının önünde doktor unvanı da yazılınca tam adıyla Dr. Jill Biden demek gerekiyor; Beyaz Saray dışında çalışmayı sürdürecek ilk başkan eşi olacak. Yeni First Lady, Northern Virginia Kamu Üniversitesi’nde İngilizce öğretmenliği yapıyor. Beyaz Saray’a yerleştikten sonraki çalışma planları; ücretsiz kamu üniversitesi eğitimi, asker aileleri, kanser araştırmalarını geliştirme ve eğitim alanlarını kapsıyor.

"ÖĞRETMEK BENİM TUTKUM"

Seçimlerden önce Vogue dergisine verdiği röportajda Jill Biden, “Çalışmayı seviyorum. Sizin pek çok okuyucunuz gibi ben de çalışan bir kadınım. Öğretmek benim tutkum. Yapmayı sevdiğim şey. Kariyerim ve hayatımın gerçek bir odak noktası. Dolayısıyla başa çıkabileceğimi ve başkan eşlerinin yapmak istediği her şeyi yapabileceğimi hissediyorum” diye konuştu. Yeni First Lady, her fırsatta kararlı olduğunu ve zor göreve hazır olduğunu belirtti.

'SECOND LADY' İDİ

Joe Biden, iki dönem boyunca Barack Obama’nın yardımcılığın üstlendiğinde ve Jill Biden Amerikalıların deyimiyle ‘Second Lady’ konumundayken tam zamanlı olarak mesleğini sürdürmüştü. Ancak yeni dönemde sadece ‘öğretme’ işiyle yetinmeyeceği mesajını eşi Joe Biden da verdi. Demokrat Parti Kongresi’nin tanıtım videosunda yeni başkan, “Jill’in yaptığı iş öğretmek değil. Bu, onun gerçekte olduğu kişi” ifadesini kullandı. Ve sahne Dr. Jill Biden’ın oldu! Yeni First Lady, kongrede kürsüye çıktı.

Ama bu bildik bir kürsü değildi. 36 yıllık eğitimci, corona virüs salgını nedeniyle sanal olarak yayınlanan, bir dönem öğretmenlik yaptığı okulda bir sınıftaki konuşmasında pek çok Amerikalıyı, en çok da ebeveynleri etkiledi. “Odalar karanlık, çünkü onları doldurması gereken parlak genç yüzler artık bilgisayar ekranındaki kutularla sınırlı” dedi. O konuşmayla, pek çok Amerikalı, ülkeyi yönetmek için doğru kişinin Joe Biden olduğunu düşünmenin yanı sıra ülkedeki eğitim krizinde ülkeyi yönlendirmek için de Jill Biden’ın mükemmel donanıma sahip bir başkan eşi olduğuna inandı.

OE BIDEN'IN TRAJEDİDEN ÇIKIŞINDA YARDIMCI OLDU

Halkın Jill Biden’a inanmasının bir nedeni de tanıştıklarında zorluklarla mücadele etmekte olan ve büyük bir trajedinin içinden çıkış yolu arayan Joe Biden’ı karanlıktan çıkarma becerisiydi.

KIRILMIŞ BİR AİLEYİ NASIL BÜTÜN HALİNE GETİRDİ?

Biden ikilisi tanıştıklarında, Joe Biden karısını ve küçük kızını trafik kazasında kaybetmiş, iki erkek çocukla ortada kalmıştı. O günleri anlatırken Joe Biden da “Bizi o geri getirdi” ifadesini kullanmıştı. Jill Biden, bunu nasıl başardığını Demokrat Parti Kongresi’nde kendi ağzıyla dile getirmiş, şöyle söylemişti: "26 yaşındayken kendime bu kırılmış aileyi nasıl tekrar bir bütün hale getiririz diye sormak zorunda kalmayı beklemiyordum. Ancak yanıt kırılmış ülkemiz için de aynı; sevgi ve anlayışla.”

MODELLİK YAPTI

3 Haziran 1951’de Hammonton, New Jersey’de Jill Tracy Jacobs adıyla doğan Jill Biden, Sicilya kökenli bir aileden geliyor. Ancak hayatı hep ABD’de geçti. Çocukluğunu anne babası ve dört küçük kız kardeşiyle birlikte Willow Grove’da geçirdi. Babası bankacı, annesi ise ev kadınıydı. 1969 yılında Bill Stevenson ile evlendi ve aynı yıl üniversiteden mezun oldu. Bir dönem yerel ajanslarda modellik yaptı.

JOE BIDEN'IN AĞABEYİ TANIŞTIRDI

Evliliği 1975 yılında bitti. Aynı yıl Senatör Joe Biden ile ağabeyi aracılığıyla tanıştılar. Tanışmalarından üç yıl önce Joe Biden hayatının en büyük trajedisini yaşamıştı. Geçirdikleri trafik kazasında karısı ve kızı hayatı kaybetmiş, oğulları Beau ve Hunter hayatta kalmıştı.

"ANNE SONUNDA BİR CENTİLMENLE TANIŞTIM"

Jill Biden, kendisinden dokuz yaş büyük olan Joe Biden’ı ilk gördüğü anı şöyle tarif etti: “Ben erkeklerle flört ederken kot ve tişört giyiyordum, o ise kapıya spor bir palto ve loafer ayakkabılarla gelmişti. ‘Tanrım bu iş olmayacak, milyonda bir ihtimal’ diye düşünmüştüm.”

Ancak ilk buluşmalarında A Man and a Woman filmini seyretmeye gittiklerinde, Jill Biden’ın fikri değişti. Akşam eve döndüğünde, “Anne, sonunda bir centilmenle tanıştım” dedi.

NEDEN 5 KEZ EVLENME TEKLİF ETTİ?

Joe Biden, Jill Biden’a tam beş kez evlenme teklif etti. Dr. Jill, teklifleri neden kabul edemediğini anlatırken, yeni başkanın iki oğlunu kastederek, “Onlar bir başka anneyi daha kaybedemezlerdi. Dolayısıyla yüzde yüz evli olmalıydım” dedi. Ve emin olunca 1977 yılında evlendiler. Kızları Ashley, 1981 yılında dünyaya geldi.

EŞİNİN ÇOCUKLARINA DA ANNELİK YAPTI

Kendi çocukları gibi benimsediği ve annelik yaptığı Joe Biden’ın oğullarıyla birlikte beş kişilik bir aile oldular. Beau Biden 2015 yılında 46 yaşındayken beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğinde Joe Biden kadar Jill Biden de yıkıldı. Jill Biden’ın arkadaşlarına göre Beau Biden’ın, babası Joe Biden’da bıraktığı boşluğu olağanüstü çabasıyla Jill Biden doldurdu. 45 yıllık evliliklerinde iyi ve kötü günleri birlikte göğüsleyen Jill Biden’ın şimdi nasıl bir başkan eşi olacağı konuşuluyor.

NASIL BİR FIRST LADY OLACAK?

“Hostes başkan eşi” olmayı reddedip aktif bir First Lady olacağına dair şimdiden işaret veren Dr. Jill için Washington Post’ta yer alan bir analizde Michelle Obama, Eleanor Roosevelt ve Hillary Clinton’ın tarzlarının bir karışımı olacağı söyleniyor. Her üçünün de eğitime olan tutkusunun Dr. Jill’de birleştiği, yeni First Lady’nin selefi Melania Trump’a göre daha katılımcı olacağı öngörülüyor.

İYİ BİR KOŞUCU

İyi bir koşucu olan Jill Biden, Susan G. Komen Meme Kanseri Vakfı’yla çalışmaya başladığı 1990’lardan bu yana bu spor türüne bayılıyor. Haftanın beş günü hem koşuyor, hem de ağırlık egzersizi yapıyor. Zaman zaman eşi Joe Biden ile bisiklet turlarına çıkıyor.

JOE BIDEN’A FARE ŞAKASI

Gülmeyi ve güldürmeyi seven biri olduğu bilinen ve şakacı kişiliğiyle tanınan Jill Biden’ın bir defasında Joe Biden’ın konuştuğu podyuma plastik bir fare bıraktığı biliniyor. Aynı fare daha sonra gizemli bir şekilde yastığının üzerinde yeniden beliriyor. Jill Biden, “İşler çok ciddiye bindiğinde duruma biraz mizah eklemeyi seviyorum” diye açıklıyor kendini.