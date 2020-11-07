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ABD’nin yeni başkanı Biden oldu

Dünyanın gözünü çevirdiği ABD seçimlerinde sonuçlar belli oldu. CNN ve NBC Demokrat aday Joe Biden’ın seçimleri kazandığını duyurdu.

Dış Haberler 07.11.2020, 19:44 07.11.2020, 20:11
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ABD’nin yeni başkanı Biden oldu

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde günler sonra kazanan belli oldu. Demokratların adayı ve eski Başbakan Yardımcısı Joe Biden, 20 delegeye sahip Pennslyvania'da oyların yüzde 49,6'sını alarak seçimi kazandı ve 284 delegeye ulaştı. Biden, ABD'nin 46. Başkanı seçildi.

Nevada, Arizona, Georgia, Alaska ve Kuzey Carolina'da oy sayım işlemi devam ediyor. Biden, Nevada, Arizona ve Georgia'da, Trump, ise Alaska ve Kuzey Carolina'da seçim yarışını önde götürüyor. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ise şu ana kadar 214 delege kazandı.

Biden'ın seçimi kazanmasının resmiyet kazanmasıyla ABD'nin en yaşlı başkanı olarak kayıtlara geçecek.

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