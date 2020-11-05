ABD’DE HALK SOKAĞA ÇIKTI

Demokratlar'ın adayı Joe Biden halen seçimi önde götürürken, Trump'ın posta yoluyla gelen oyların sayılmasını durdurmaya çalışacağını söylemesi ve durumun Yüksek Mahkeme'ye kadar gidebileceğinin sinyalini vermesi büyük tepki çekti.

Dün gece Washington DC, New York ve Portland'da çok sayıda gösterici sokaklara çıktı. Trump karşıtları, polisle çatışırken çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Michigan ve Wisconsin’deki zaferinden sonra ve Trump’ın da Maine’den tek bir temsilci hakkı elde etmesiyle birlikte durum 264-214’e geldi. Geriye kalan dört kritik eyalet ise seçimin sonucunu belli edecek. Oy sayma işlemlerinin devam ettiği Nevada, Kuzey Carolina, Georgia ve Pennsylvania’dan çıkacak sonuçlar yeni başkanın kim olduğunu ortaya koyacak.