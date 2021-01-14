ABD Temsilciler Meclisi, Trump’ın görevden azledilmesini onayladı

ABD'de Temsilciler Meclisi, Donald Trump'a yönelik azil maddesini onayladı. Azil maddesi, bundan sonra Senato’da oylanacak. Senato’nun 19 Ocak'tan önce davayı görüşmek için toplanması beklenmiyor.

6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından "göstericileri şiddete teşvik etmekle" suçlanan Trump, görevden alınması istemiyle yeniden Kongrenin gündeminde yer aldı.

Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" suçlamasıyla azil oturumuna devam ederken, Senato kanadında önemli bir gelişme yaşandı.

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ile yaptığı telefon görüşmesinde, Senatonun planlandığı gibi 19 Ocak'ta yeniden toplanacağını ve bu tarihi erkene çekmeyeceklerini belirtti.

McConnell'ın bu adımıyla, Trump'a yönelik azil davasının ülkenin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından da süreceği kesinleşmiş oldu.

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğa sahip olan Demokratlar'ın ve maddeye "evet" oyu vereceğini açıklayan bazı Cumhuriyetçi vekillerin oylarıyla Trump'a yönelik azil maddesinin kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Azil sürecinin olması için senetonun onaylaması gerekiyor. Ancak 20 Ocak'a kadar Senetonun toplanması ve onay süreci uzayacagı için azil 20 Ocak'a kadar yetişmeyebilir.