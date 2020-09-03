ABD'nin ticaret açığı beklentilerin üzerine çıktı

Haziran ayı bütçe açığı da 50,70 milyar dolardan 53,46 milyar dolara revize edildi.

Temmuz ayında ihracat yüzde 8,1 artışla 168,11 milyar dolar olurken, ithalat ise yüzde 10,9 yükselerek 231,67 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayında ihracat yüzde 9,6 ve ithalat yüzde 4,6 artmıştı.

ABD'nin Çin ile ticarette açığı Temmuz ayında Haziran ayındaki 28,40 milyar dolardan 31,62 milyar dolara yükseldi.

Temmuz ayında mal ticaret 80.91 milyar dolar açık verirken, hizmet ticareti ise 17,35 milyar dolar fazla verdi.