ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden: 'Demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında'

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre binasında seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Kongre binasını bastı. Çıkan olaylarda 1 kadın göğsünden vurularak ağır yaralandı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden Kongre Binası'nda çıkan olaylar hakkında yaptığı açıklamada, Kongre Binası'nda patlak veren şiddet olaylarını demokrasiye "saldırı" olarak nitelendirdi. Biden, "Bu saatte, demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında. Modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Özgürlük kalesine, Kongre Binası'na bir saldırı. Halkın temsilcilerine, Capitol Hill polisine ve onları korumaya yemin edenlere bir saldırı. Ve Cumhuriyetimizin kalbinde çalışan kamu görevlilerine. Çok açık konuşayım. Kongre Binası'ndaki kaos sahneleri gerçek bir ABD'yi yansıtmıyor. Gördüklerimiz kendini kanunsuzluğa adamış aşırılık yanlıları. Bu muhalefet değil. Bu bir düzensizlik. Bu kaos. Bu fitne. Ve şimdi sona ermeli" dedi.

“Önümüzdeki dört yılda çalışmalarımızla demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz” ifadelerini kullanan Biden, ABD'nin "böyle karanlık bir ana" geldiği için "şok olduğunu ve üzüntü duyduğunu" belirtti. Biden, ancak tarihteki diğer anlar gibi ABD'nin da yeniden galip geleceğini ekledi. Biden, “Bugün demokrasinin kırılgan olduğunu ve onu korumak için iyi niyetli insanlara ihtiyaç duyduğunun acı verici bir hatırlatması” dedi.

Biden'dan Trump'a çağrı

Biden, “Bir başkanın sözleri, ne kadar iyi ya da kötü olursa olsun önemlidir. En iyi ihtimalle, bir Başkanın sözleri ilham verebilir. En kötü durumda, kışkırtabilir. Bu nedenle, Başkan Trump'ı yeminini yerine getirmesi ve Anayasayı savunması ve bu kuşatmanın sona ermesini talep etmesi için ulusal televizyona çıkmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.