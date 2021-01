ABD kongre binası güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı

Çarşamba günü gerçekleşecek devir teslim töreni öncesi Washignton D.C. sokaklarında hareketli dakikalar yaşanıyor.

Joe Biden'ın yemin töreni için prova gerçekleştirildiği sırada, ABD'de Kongre binasının güvenlik tehditleri nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı.

Pencerelerden ve kapılardan uzak durun çağrısı yapılırken, Kongre binası yakınlarında dumanlar yükseldiği görüldü.

​ABD polisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Joe Biden'ın yemin töreni provası esnasında tanımlanamayan bir güvenlik tehdidi oluştuğu bildirildi.

Öte yandan, Biden'ın tören provasına katılanların ise tahliye edildiği duyuruldu.

BREAK: Smoke seen rising near Capitol building in Washington DC



Emergency announcement: "All buildings within the Capitol Complex: External security threat, no entry or exit is permitted, stay away from exterior windows, doors. If outside, seek cover."pic.twitter.com/R5COJXGR2d