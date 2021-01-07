ABD'de yaşanan olaylarda siyahi George Floyd'un öldürülüş anını alaya alan bir Trump destekçisi tepki çekti. 

ABD'de 25 Mayıs 2020 günü Minneapolis'te bir Derek Chauvin isimli bir polis memuru siyahi Geoge Floyd'u yere yüzüstü yatırmış ve 8 dakika boyunca diziyle boynuna bastırarak Floyd'un ölümüne sebep olmuştu.

Günboyu'nun haberine göre ABD'de Donald Trump destekçilerinin seçimi kabullenmeyerek başlattığı olaylarda insanlık bitmiş dedirten görüntüler gelmeye başladı.

“Black lives matter” pankartının yer aldığı binanın önünde George Floyd'un öldürülüş anını canlandıran bir Trump destekçi tepki çekti.

Kaynak:gunboyu.com.tr