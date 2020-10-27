ABD'de siyahilere polis şiddeti

ABD'de siyahileri hedef alan polis şiddeti dün yaşanan olayın ardından tekrar gündeme geldi. ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde 27 yaşındaki siyahi ABD vatandaşı Walter Wallace, sokak ortasında polis kurşunlarına hedef oldu. Yaşanan olay anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde Wallace'ın annesinin, polisin ateş açmadan hemen önce “oğlumu vurmayın” ifadelerini kullandığı ve polisin yaklaşık 14 el ateş açtığı kayda geçti. Görgü tanıkları ise polisin olayda kontrolsüz güç kullandığını iddia etti. Walter Wallece'ın babası, oğlunun 10 defa vurulduğunu bildirerek “Oğlumun ruh sağlığı ile problemleri vardı. Onu neden vurdular? Annesi onları sakinleştirmeye çalışıyordu. Neden elektro şok cihazı kullanmadılar? “ ifadelerini kullandı.

Philadelphia Polis Departmanı Sözcüsü Eric Gripp, polisin ihbar üzerine Locust Sokağı'na gitmesinin ardından elinde bıçak taşıyan bir şahıs ile karşı karşıya geldiğini ifade etti. Gripp, siyahi şahsın elindeki bıçağı bırakmayı reddetmesinin ardından 2 polis memuru tarafından vücudunun farklı yerlerinden vurulduğunu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kenney ve Philadelphia Polis Departmanı Emniyet Müdürü Danielle Outlaw dün yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı yerin çevresindeki halk ile görüşmek istediğini dile getirdi. Outlaw, “Yaşanan olayın incelenmesi için Soruşturma Timi'ni görevlendirdim. Yaşanan olaya dair görüntülerin akıllarda birçok soruya neden olduğunun farkındayım. Mahalle sakinlerine söz veriyorum ki yürütülen soruşturma, yaşanan olay hakkındaki tüm soruları cevaplandıracak. Topluluğun öfkesini duyuyorum ve hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Walter Wallece'ın ölümünün hemen ardından yüzlerce kişi sokaklara dökülerek protestolar düzenlemeye başladı. Polis ise 18. bölge polis istasyonu çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Philadelphia'nın batısında yer alan 55. Pine Sokağında başlayan protestolarda polis ile protestocular arasında gerginlik yaşandı. Protestocular, kalkanlar ile olayı bastırmaya çalışan polis memurlarına kaldırım taşı ve cam şişelerle saldırdı. Birkaç polis memuru ise atılan taş ve şişelerden ötürü yaralandı.