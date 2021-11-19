ABD'de istifa trafiği!

Pandemiyle birlikte hayatımızda birçok şey değişti ya da değişmeye devam ediyor, hayatımızda nelerin eskisi olmayacağını ise belki de yıllar sonra fark edebileceğiz. Pandemi başında sokağa çıkma yasaklarıyla ilk değişen şeylerden biri çalışma şartlarımızdı, bu süreçte birçok sektör evden çalışabildiğini gördü.

Pandemi döneminin başında en popüler kelimelerden biri 'home office' idi, bugünlerde ise dünya bu kelimeyle çalkalanıyor; Great Resignation (Büyük İstifa)

Mevcut işini bırakan ya da istifa eden kişilerin sayısı dünya çapında günden güne artıyor. Belirgin artışın en çok hissedildiği iki ülke ise; Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere.

ABD'DE REKOR İSTİFA ORANI

ABD Çalışma Bakanlığı, 2021 Ağustos ayında 4 milyon 300 bin kişinin işinden ayrıldığını açıkladı. Böylelikle, ABD iş gücünde yüzde 2.9'luk bir kısım işini bıraktı; bu veri bugüne kadar kaydedilmiş en yüksek istifa oranı olarak kaydedildi. Öte yandan, İngiltere’de ağustos ayında 1 milyonu aşkın açık iş pozisyonu bulunuyordu. Microsoft’un araştırmasına göre çalışanların yüzde 41’i gelecek yıl işini değiştirmeyi düşünüyor.

Texas Üniversitesi'nden Profesör Anthnoy Klotz tarafından ortaya atılan “Büyük İstifa” terimi, dünya çapında birçok çalışanın eş zamanlı olarak işini bırakmasıyla ortaya çıkmış bir fenomen. Pandemi ise bunun en büyük sorumlusu olarak görülüyor. Bu süreçte insanların mental ve fiziksel olarak yoruldu daha çok içlerine dönüp “hayatımı bu işi yaparak geçirmek istiyor muyum?” sorusuna odaklandığı ifade ediliyor.

Kaynak: Merve Elmacı / Habertürk