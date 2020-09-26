ABD'de ceza alan suçlu kelepçelendiği sırada mahkeme salonundan kaçtı
ABD’nin Ohio eyaletinde bir suçlu polis tarafından kelepçelendiği sırada mahkeme salonundan koşarak kaçtı.
ABD'nin Ohio eyaletinde Highland County bölgesinde uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesi ile bugün mahkemeye çıkartılan Nickolaus Garrison isimli şahıs, hakim tarafından suçlu bulunarak 1 yıl hapis ve 2 bin 500 Dolar para cezasına çarptırıldı.
Cezasının okunmasının ardından kelepçelendiği sırada polisin elinden kurtulan Garrison, mahkeme salonunda koşarak kaçtı. Garrison'ı yakalamaya çalışan polislerden biri ise merdivenlerden düşerek dört kaburga kemiğini kırdı. Olay anı ise mahkeme salonunda bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, “Şerif yardımcısı onu en kısa yoldan durdurmaya çalışmak için mümkün olan her şeyi yaptı. Ne yazık ki yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Garrison'u arama çalışmaları sürerken, polis halktan destek istedi.
|İmsak
|05:24
|Güneş
|06:49
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:02
|Yatsı
|20:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Galatasaray
|2
|6
|3. Alanyaspor
|2
|6
|4. Göztepe
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Hatayspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Sivasspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|2. Adanaspor
|3
|5
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. İstanbulspor
|2
|3
|10. Bandırmaspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Altay
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Man City
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. Newcastle
|2
|3
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0