ABD'de Başkanlık seçimlerinde yarış kıyasıya devam ediyor

ABD'de Başkanlık seçimlerinde halk oy vermeye devam ederken, Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump arasındaki mücadele sürüyor.

Biden, Vermont (3), Massachusetts (11), Rhode Island (4), Connecticut (7), New Jersey (14), Delaware (3), Maryland (10), Virginia (13), Illinois (20), New York (29), Colorado ( 9), New Mexico (5), California (55), Oregon (7), Washington (12), New Hampshire (4) ve Washington DC'de (3) seçimi kazanarak, 209 delege kazandı.

Trump, ise Batı Virginia (5), Kentucky (8), Alabama (9), Mississippi (6), Oklahoma (7), Güney Carolina (9), Arkansas (6), Missouri (10), Tennessee (11), Indiana, (11) Kuzey Dakota, (3) Güney Dakota, (3) Wyoming (3), Nebraska (3), Louisiana (8), Idaho (4), Utah (6) ve Kansas (6) eyaletlerinde seçimi kazanarak delege sayısını 118'e yükseltti.

Salıncak eyaletlerde son durum

Biden ve Trump'ın zaferlerini ilan ettikleri eyaletlerde şu ana kadar bir sürpriz yaşanmazken, iki adayın salıncak eyaletlerden olan ve 29 delegeye sahip Florida'da kıyasıya yarış devam ediyor. Oyların yüzde 94'ünün sayıldığı Florida'da Trump oyların yüzde 51,2'sini, Biden ise oyların yüzde 47,7'sini aldı.

11 delegeye sahip Arizona'da oyların yüzde 76'sı sayılırken, sayılan oyların 53,6'sını Biden, yüzde 45'ini ise Trump aldı.

16 delegeye sahip Georgia'da oyların yüzde 74'ü sayıldı. Cumhuriyetçilerin adayı Trump sayılan oyların yüzde 53,5'ini, Demokratların adayı Biden ise sayılan oyların yüzde 45,3'ünü aldı.

6 delegeye sahip Iowa'da oyların yüzde 76'sı sayılırken, Trump sayılan oyların 51,3'ünü, Biden ise sayılan oyların yüzde 46,8'ini aldı.

18 delegeye sahip olan Ohia'da oyların yüzde 88'i sayıldı. Trump sayılan oyların yüzde 53,2'sini, Biden ise sayılan oyların 45,3'ünü aldı.

16 delegeye sahip Michigan'da oyların yüzde 47'si sayılırken, Cumhuriyetçilerin adayı Trump sayılan oyların yüzde 54,6'sını, Demokratların adayı Biden ise sayılan oyların 43,6'sını aldı.

10 delegeye sahip Minnesota'da oyların yüzde 61'i sayıldı. Biden sayılan oyların 54,8'ini, Trump ise sayılan oyların yüzde 43,2'sini aldı.

15 delegeye sahip Kuzey Carolina'da oyaların yüzde 95'i sayılırken, Trump sayılan oyların yüzde 50,1'ini, Biden ise sayılan oyaların yüzde 48,7'sini aldı.

20 delegeye sahip Pensilvanya'da oyların yüzde 50'si sayıldı. Cumhuriyetçilerin adayı Trump sayılan oyların yüzde 56,5'ini, Demokratların adayı Biden ise sayılan oyların 42,1'ini aldı.

10 delegeye sahip Wisconsin'de oyların yüzde 60'ı sayılırken, Trump sayılan oyların yüzde 51,6'sını, Biden ise sayılan oyaların yüzde 46,8'ini aldı.

29 delegeye sahip Teksas eyaletinde oyların yüzde 87'si sayıldı. Cumhuriyetçilerin adayı Trump sayılan oyların yüzde 52,2'sini, Demokratların adayı Biden ise sayılan oyların 46,4'ünü aldı.

18 delegeye sahip Ohio'da oyların yüzde 88'i sayıldı. Trump sayılan oyların yüzde 53,2'sini, Biden ise sayılan oyaların yüzde 45,3'ünü aldı.

Joe Biden delege sayısını 213'e, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump delege sayısını 145'e yükseltti.

Donald Trump, 18 delegeye sahip olan salıncak eyaletlerden Ohio'da seçimi kazandı.

Donald Trump, 29 delegeye sahip olan kritik eyaletlerden Florida'da seçimi kazandı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.