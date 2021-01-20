ABD Başkanlık yemin törenine hazırlanıyor

6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskını, Kovid-19 pandemisi ve Başkan Donald Trump'ın hile iddiaları açıklamasıyla ülkede tarihi bir önemi olan başkanlık yemin töreninin daha da özel bir hal almasına neden oldu.

Yemin töreninde asırlık gelenekler, yerini bu sene kısıtlamalara ve katı güvenlik tedbirlerine bıraktı. Normalde 200 bin kişinin katıldığı törene Kovid-19 salgını nedeniyle sadece bin kişi davet edildi.

National Mall'a Kovid-19'dan ölenlerin anısına ziyaretçilerin yerine Amerikan bayrakları asılırken, sıkı güvenlik tedbirleri sayesinde Kongre'de yaşananların tekrarının engellenmesi hedefleniyor.

Biden'in yemin töreni programı

Genel hatları ile yemin töreninin programı (Türkiye saat ile):

19:30: Washington DC'deki Kongre binasının önüne kurulan özel platformda düzenlenen tören resmi olarak başlayacak.

ABD marşını Biden'e desteğini gizlemeyen ünlü sanatçı Lady Gaga seslendirecek. Jennifer Lopez ve country şarkıcısı Garth Brooks gibi isimlerin de katılacakları açıklandı.

19:30 - 20:00: Kamala Harris ABD Başkan Yardımcısı görevi için Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Sotomayor önünde yemin edecek.

20:00: Joe Biden ABD'nin 46. Başkanı olmak için yemin edecek. Katolik olan Biden, Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts karşısında, 1893'den beri ailesinde bulunan bir İncil üzerine yemin ederek şu ifadeleri kullanacak:

"Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nı sadakatle yapacağıma ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nı en iyi şekilde muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim."

20:00-20:30: Başkanlık görevi için yemin ettikten sonra Biden'ın döneminin önceliklerini anlatacağı bir konuşma yapması bekleniyor. Biden büyük ihtimalle ABD Kongresi saldırısı, ırkçı şiddet ve siyasi kutuplaşmanın zirve yaptığı bir ABD üzerine yoğunlaşan bir konuşma yapacak.

22:00: Biden çifti ile Başkan yardımcısı Kamala Harris ve eşi ile birlikte Arlington mezarlığına ziyarette bulunarak çelenk bırakacak.

Arlington mezarlığı askerler ve ülkenin önde gelen kişilerinin gömüldüğü mezarlık. Binlerce Amerikan askeri ve eski başkanlardan John Fitzgerald Kennedy bu mezarlıkta yatıyor.

Eski ABD Başkanları Clinton, Obama ve Bush'un eşleri ile birlikte katılmaları bekleniyor.

23:00: Biden, Harris ve eşleri, bir bando takımı ve askeri birlik eşliğinde Beyaz Saray'a geçecek.

Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle ABD Başkanı'nın, geleneksel olarak orduları denetlediği, Pennsylvania Caddesi'nden Beyaz Saray'a kadar süren askeri geçit töreni yapılmayacak.

23:15: ABD'nin bütün eyaletlerinde görüleceği şekilde ekranlar kurulacak ve askeri denetleme sanal olarak yapılacak.

01:15: Beyaz Saray'da Başkanlık koltuğuna oturan Biden görevinin ilk kararnamelerini imzalayacak.

Daha önce yaptığı açıklamalara göre Paris İklim Anlaşması'na dönmesini sağlayacak kararname ile Trump yönetiminin birçok Müslüman ülkeyi hedef alan seyahat yasağına son veren kararnameyi imzalayacak.

04:30: ABD'de akşam saatlerinde kutlama töreninin yapılması planlanıyor. Ünlü sinema yıldızı Tom Hanks, 90 dakikalık bir televizyon programı sunacak. Kovid-19 salgını nedeniyle kutlamanın sadece televizyonda yayımlanması bekleniyor.

Tom Hanks'ın yanı sıra Bruce Springsteen, Lin Manuel Miranda, Kareem Abdul-Jabbar, Jon Bon Jovi, les Foo Fighters, John Legend, Justin Timberlake ve Demi Lovato gibi ünlü isimler katılacak

Programın Fox News dışında tüm büyük ABD televizyonlarında ve internet yayınlarında canlı yayınlanması bekleniyor.

Trump, katılmayacak

ABD'de geleneklerden biri de devir teslim için eski başkanın yemin törenine katılması. Ancak Trump, daha önce yaptığı bir açıklamada eşi Melania Trump ile birlikte yemin törenine katılmayacağını açıklamıştı. Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Mike Pence'in törene katılması bekleniyor.

Trump bugun bir askeri havalimanında düzenlediği veda töreninin ardından Florida'daki evine doğru uçakla yola çıkması bekleniyor.

Trump yeni başkanın yemin törenine katılmayan ilk kişi değil. Daha önce üç ABD Başkanı, kendi tercihleri ile yemin törenine katılmadı: ABD'nin 2. Başkanı John Adams (1801), oğlu 6. ABD Başkanı John Quincy Adams (1829) ve 17. ABD Başkanı Andrew Johnson (1869).

Ancak en az 150 yıldır, hayatta olan bütün başkanlar yeni başkanın yemin törenlerine katılıyordu.

Trump'ın yanı sıra her iki partiden bazı milletvekilleri, 6 Ocak'ta Kongre Binası'na yapılan saldırının ardından güvenlik endişeleri nedeniyle yemin törenine katılmayacaklarını belirtti.

Yemin töreni güvenliği

Bugüne kadar bütün yemin törenleri için her zaman yoğun güvenlik önlemleri alındı. Trump'ın 20 Ocak 2017'deki başkanlık yemin töreninde 8 bin Ulusal Muhafız görev yaparken, eski Başkan Barack Obama'nın 20 Ocak 2009'daki yemin töreninde ise 10 bin Ulusal Muhafız görev yapmıştı.

Ancak Trump taraftarlarının ABD Kongresi'nin basması nedeniyle bu yılki törende 25 bin tam teçhizatlı Ulusal Muhafız Washington'daki yemin töreninde görev alacak.

Kongre olayları ile ilgili soruşturma genişletilerek devam ederken, Trump'ı destekleyen bazı gruplar Joe Biden'ın Başkanlık Yemin Töreni'nin düzenleneceği 20 Ocak'ta 50 eyalette silahlı gösteri düzenleyeceğini açıkladı.

Bu bilgilerin yanı sıra bazı silahlı eylemlerin de yaşanabileceği istihbaratı üzerine, Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Daniel Hokanson, başkentte görev yapacak askerlerin tam teçhizatlı ve silahlı olacağını duyurdu.

Biden'ın kapalı bir alanda yemin etmesi istenmişti ancak yeni ABD'li lider Biden, gelenekleri devam ettirerek açık alanda yemin etmekte ısrar etti. Ancak katılım hem salgın hem de geniş çaplı güvenlik önlemleri sebebiyle geçen yıllara göre kısıtlı olacak.

Washington teyakkuzda

Kongrenin etrafına iki metre yüksekliğinde sabit çelik bariyer yerleştirilirken, Washington'daki birçok cadde ve sokakta asker ve polis araçları konuşlandırıldı.

Washington'daki oteller ve geçici ev kiralama platformu Airbnb şehirde rezervasyonları durdurdu ve önceden yapılmış olanları da iptal etti.

Washington Ulusal Park ve Müze Parkları Servisi, yemin törenine bir haftadan uzun bir süre kala Kongrenin karşısında yer alan Washington Anıtı'nı kapattı.

Ayrıca Kongrenin etrafındaki birçok cadde trafiğe kapatılırken, başkentin farklı bölgelerine daha önce görülmemiş bir şekilde kontrol noktaları kuruldu.