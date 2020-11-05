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ABD Başkanlık seçiminde son durum
ABD'de seçim yarışı devam ediyor. Kritik eyaletlerde oy sayım işlemi sürerken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, dört eyalet için dava açmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "Oy sayımını durdurun" çağrısında bulundu.
Dış Haberler 05.11.2020, 21:18
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ABD'deki Başkanlık seçimleri uluslararası medyanın gündeminden düşmüyor. Oy sayım süreci devam ederken, yarışın kazananı hala tam olarak netleşmiş değil.
Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, Wisconsin ve Michigan gibi iki kritik eyalette sandıktan önde çıkarken, rakibi Trump'la arayı açtı. 270 Seçiciler Kurulu delegesine ulaşmasına ramak kalan Biden'ın 264, Trump'ın ise 214 delegesi bulunuyor.