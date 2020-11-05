ABD Başkanlık seçiminde son durum

ABD'deki Başkanlık seçimleri uluslararası medyanın gündeminden düşmüyor. Oy sayım süreci devam ederken, yarışın kazananı hala tam olarak netleşmiş değil.

Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, Wisconsin ve Michigan gibi iki kritik eyalette sandıktan önde çıkarken, rakibi Trump'la arayı açtı. 270 Seçiciler Kurulu delegesine ulaşmasına ramak kalan Biden'ın 264, Trump'ın ise 214 delegesi bulunuyor.