ABD Başkanı Trump'ın çevresindeki Covid-19 vakaları artıyor

Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks'in Covid-19'a yakalandığının açıklanmasının hemen ardından korona virüs testi pozitif çıkan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın yakın çevresinde bulunan bazı kişilerin COVID-19 testleri pozitif çıktı. Günün erken saatlerinde ilk olarak geçtiğimiz hafta Trump ile bir organizasyona katılan Trump'ın seçim kampanyasının eski danışmanı Kellyanne Conway'in korona virüs olduğu tespit edildi. Conway'in korona olduğunun anlaşılmasının ardından Trump'ın Seçim Kampanyasının Danışmanı Bill Stepien de Covid-19 testinin pozitif olduğu duyuruldu.

Ayrıca geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da gerçekleştirilen toplantıya katılan ve yeni Anayasa Mahkemesi Yargıcının seçilmesi ile ilgili çalışmalar sürdüren Cumhuriyetçi Senatörler Thom Thillis ve Mike Lee'nin de Covid-19 testleri pozitif çıktı. Toplantıya katılan diğer dört senatörün ise testleri negatif. Cumhuriyetçi parti liderleri bu durumun önümüzdeki günlerde başlayacak yeni Anayasa Mahkemesi Yargıcının seçilmesini etkilemeyeceğini belirtti.

Beyaz Saray gazetecilerinde de korona tespit edildi

Beyaz Saray'da çalışan gazetecilerde de virüs görüldü. Beyaz Saray Muhabirler Derneği yaptığı açıklamada aralarında Trump ile Air Force One'ı kullanarak Pennsylvania'ya seyahat eden bir gazetecinin de bulunduğu 3 muhabirin testlerinin pozitif olduğunu belirtti. Dernek ayrıca Beyaz Saray'da görev yapan basın kuruluşu temsilcilerine ve kurumlarına bilgi notu gönderildiğini söyledi.

Trump'ın hastalanmasının ardından ise bugüne kadar maske kullanımını zorunlu tutmayan ve önlemleri hafife alan Beyaz Saray'da kurallar değişmese de çalışanların maske kullanmaya başladığı dikkat çekti.