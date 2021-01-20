ABD Başkanı Biden: 'Demokrasi zafer kazandı'

ABD'de Kasım ayında yapılan başkanlık seçiminde sandıktan zaferle çıkan Joe Biden, bugün kongre binasında düzenlenen yemin töreni ile görevi Donald Trump'tan resmen devraldı. Trump'ın yardımcısı Mike Pence, ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton, 43. Başkanı George W. Bush, 44. Başkanı Barack Obama ve eşinin de katıldığı yemin töreni, Lady Gaga'nın okuduğu Milli Marş ile başladı. Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Sotomayor'ın yönettiği törende ilk olarak Kamala Harris yemin etti. Harris'in ardından Joe Biden, Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts'ın önünde yemin ederek resmen göreve başladı.

"Tarihe geçecek yeni bir kararlılıkla dolu bir gün"

ABD'nin 46. Başkanı Biden, yemin töreninde yaptığı konuşmaya “Amerika'nın günü” adını verdiğini bildirerek, “Bugün Amerika için demokrasi günü, tarih ve umut günü, yenilenme ve kararlılık günü. Tarihe geçecek yeni bir kararlılıkla dolu bir gün” dedi.

Amerika'nın yıllar boyunca, özellikle de son haftalarda zorlu bir sınavdan geçtiğini belirten Biden, “Bugün bir adayın değil, demokrasi davasının zaferini kutluyoruz. Demokrasinin ve halkın iradesi duyuldu ve dikkate alındı. Halkın iradesinin ve demokrasinin ne kadar değerli, hassas olduğu bugün bir kez daha görüldü. Bugün demokrasi zafer kazandı” ifadelerini kullandı.

Biden, törende bulunmayanlar da dahil her iki partiden seleflerine teşekkür ederek, “Onlara kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum. Bugünkü törene katılmayan eski Başkan Jimmy Carter ile de dün telefonda görüştük. Anayasamızın ve milletimizin gücünü, tıpkı eski Başkan Carter gibi biliyorum. Az önce tüm yurtseverlere yönelik kutsal bir yemin ettim. Biz Amerikan halkı olarak daha mükemmel bir birlik arayacağız. Yüzyıllar içerisinde yaşanan her şeye rağmen o kadar fazla ilerleme sağladık ki. Yine de çok yolumuz var. İlerlemeye devam edeceğiz. Çünkü daha yapmamız gereken çok şey var. Kazanmamız gereken çok şey var” dedi.

"Birlik olursak harika şeyler yapabiliriz"

Zorlukların üstesinden gelmek için Amerikan halkına birlik çağrısında bulunan Biden, "Karşı karşıya olduğumuz zorlukların üstesinden gelmek, Amerikan ruhunu yeniden canlandırmak ve ulusumuzun geleceğini güvence altına almak, sözlerden çok daha fazlasını gerektiriyor. Politik aşırılıklar, kanunsuzluk, işsizlik, nefret, terör ve Covid-19 salgını ile mücadele edebilmek için birleşmeliyiz. Birlik olursak harika şeyler yapabiliriz. Bizi bölen güçlerin kuvvetli olduğunun farkındayım ama aynı zamanda yeni olmadıklarını da biliyorum. Tarihimiz, hepimizin Allah tarafından eşit yaratıldığı Amerikan ideali ile acımasız ırkçılık olaylarının arasında devam eden mücadelelerle dolu. ABD tarihinde yer alan İç Savaş, Büyük Buhran, dünya savaşları ve 11 Eylül saldırıları gibi zor dönemlerde birlik her zaman galip geldi. Tarih, inanç ve mantık daima birliğin yolunu gösterir" dedi.

Biden, seçim kampanyası sürecinde kendisini desteklemeyenler de dahil olmak üzere "tüm Amerika halkının Başkanı" olma sözü vererek, "Beni desteklemeyenler için de destek verenler kadar mücadele edeceğim. Bize destek vermeyenlere şunu söylemek istiyorum, yüreğimden geçenleri dinlediğiniz halde aynı fikirde değilseniz bile anlaşmazlık, bölünme anlamına gelmez. Amacımız; bizden farklı olanlara, farklı inançları olanlara düşman olmak değil. Kırmızı ve mavi arasındaki savaş olmayan savaşı bitirmemiz lazım” dedi.

“Virüsle ilgili en karanlık günler geliyor, bu günleri atlatmak için birlikte mücadele edeceğiz”

Başkan olarak ilk isteğinin salgında hayatını kaybeden 400 binden fazla kişi için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması olduğunu söyleyen Biden, “Virüsle ilgili en karanlık günler geliyor, bu günleri atlatmak için birlikte mücadele edeceğiz. Önümüzdeki zorlu kışı birlikte atlatacağız. Dünya bizi izliyor. Sınırlarımızın dışında bizi izleyenlere mesajım şu olacak: Amerika sınandı. Bugün ve yarının sınamalarına karşı duracak hale geleceğiz. Hepimiz sorumluluk alacağız. Amerikan hikayesinin yeni bölümünü yazacağız. Amerika marşında olduğu gibi, çalışma ve dualarla bugüne geldik” dedi.

“Amerika'nın umut verici hikayesini yazacağız”

Biden, ABD'li insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr'ı ve oy hakkını protesto eden kadınları hatırlatarak, “Bugün, Amerikan tarihindeki ilk kadın Başkan Yardımcısı Kamala Harris yemin etti. Bana bir şeylerin değiştirilemeyeceğini söylemeyin” sözleri ile değişim hakkında iyimser mesajlar verdi. Biden konuşmasını, iktidar ve kişisel çıkarları değil, anayasayı ve demokrasiyi koruyacağına dair söz vererek sonlandırırken, “Amerika'nın umut verici hikayesini yazacağız” dedi.

Biden'ı ilk tebrik edenler oğlu Hunter Biden, kızı Ashley Biden ve eşi First Lady Jill Biden oldu.