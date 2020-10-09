ABD 18 İran bankasına yaptırım uygulama kararı aldı

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan yaptırım listesinde 18 İran bankası yer aldı. Hazine Bakanlığı, yasakların tarımsal emtia, gıda, ilaç veya tıbbi cihazların temini işlemlerine uygulanmadığını aktardı.

ABD’nin bu yaptırım ile İran’ın finans sektörünü hedef alarak, İran'ı küresel bankacılık sisteminden daha fazla uzaklaştırmayı hedeflediği belirtildi.