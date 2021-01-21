AB, İngiltere kapılarını kapatmaya hazırlanıyor

İngilizler, Almanya'nın sınırları kapatma planı uyarınca AB'ye girme yasağıyla karşı karşıya. The Times gazetesi, Avrupa hükümetlerinin, İngiltere'de ikamet edenlerin tümünün ülkelerine girişini yasaklamasına ve Avrupa Birliği'ne bir Alman önerisi uyarınca İngiltere ile tüm yolcu taşıma bağlantılarını kesmesine izin verileceğini bildirdi.

Gazeteye göre, AB üye devletleri, virüs varyantlı alanlara sahip AB dışı ülkelerden giriş yapan yolcuların taşınmasına ve girişine geçici yasaklar koymakta serbest.

Haberde, "Ayrıca AB, İngiltere'nin "Thames üzerinde Singapur" yaratma planından vazgeçmesi durumunda Brexit sonrası sınır sürtüşmesini hafifletmeye hazır" ifadelerine yer verildi.