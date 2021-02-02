9 milyon göçmene vatandaşlık verecek

Basına bilgi veren Beyaz Saray yetkililerine göre Biden, ABD vatandaşlığına geçme hakkı bulunan göçmenlere kolaylık sağlanması için talimat verecek.

Eski Başkan Donald Trump’ın göçmenlerle ilgili sert politikalarından geri dönüş işaretleri veren Biden, ülkeye yasal olarak göçmen statüsünde gelmek isteyenlere de eski yönetime oranla daha fazla kolaylık sağlayacak.

Göç ve göçmenlerle ilgili üç kararname imzalayacak olan Biden, daha önceki yönetimin sert göçmen politikaları yüzünden ayrı kalan aile bireylerin birleşmesi için gerekli önlemlerin alınmasını isteyecek.

Bu karar, özellikle ABD-Meksika sınırında mağdur olan binlerce aileyi ilgilendiriyor.

Göçmenlerle ilgili atılacak ilk adım çerçevesinde ailelerinden ayrılan ve sayıları 5 bini bulan çocuk ebeveynlerine kavuşacak.

Beyaz Saray açıklamasına göre, Biden, “daha insancıl bir göç ve göçmen politikası uygulama yoluna giderken, ülkenin daha güçlü, daha güvenilir ve refah seviyesi yüksek, kendi değerlerine bağlı politikalarına” öncelik verecek.

Biden, iktidarda ilk icraat olarak Meksika sınırına duvar inşa edilmesini durdururken, bazı Müslüman ülkelerden ülkeye girişlere getirilen yasağı kaldırma yoluna gitmişti.