54 Afrika ülkesinin yöneticileri, Çin’de bir araya geldi

Toplantıya, 54 Afrika ülkesinin hükümet birimlerinden üst düzey yetkililer ve Çin’deki büyükelçileri dahil 200 kişi katıldı. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li toplantının açılışında, Çin ve Afrika ülkelerinin, çok taraflılık temelinde müşterek kalkınma için kader ortaklığı oluşturması gerektiğini belirtti.



Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Qian Keming, toplantının kapanışında, Çin-Afrika Ülkeleri İşbirliği Forumu kapsamında Beijing Zirvesi’nin düzenlendiği 2018 yılından bu yana geçen iki yılda, zirvede varılan uzlaşıların çoğunun yerine getirildiğini ve Çin’in Afrika ülkeleriyle ilişkilerini daha da sıkılaştırmaya hazır olduğunu ifade etti.



Çin-Afrika Ülkeleri İşbirliği Forumu’nun başkanlığını üstelenen Senegal’in Beijing Büyükelçisi Mamadou Ndiaye, Afrika ülkeleri ve Çin arasındaki işbirliğinin Güney-Güney İşbirliği modelinin iyi bir örneğini teşkil ettiğini, iki tarafın daha adil bir uluslararası düzen için ortak çaba harcaması gerektiğini belirtti.