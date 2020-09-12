481 Neo-Nazi resmen kayıp

ALMANYA'DA hakkında tutuklama kararı olmasına rağmen halen yakalanamayan ve izini kaybettirmeyi başaran 481 Neo-Nazi olduğu ortaya çıktı. Sol Parti'nin bir soru önergesine verilen cevaba göre 26 Mart 2020 tarihi itibariyle aranan aşırı sağcıların nerede olduğu bilinmiyor. Bu nedenle de tutuklama kararı uygulanamıyor.

SON yıllardaki en yüksek rakama Eylül 2017'de ulaşıldığı bildirildi. Buna göre Eylül 2017'de aranan Neo- Nazi sayısı 501 idi. Almanya'da aşırı sağ sorunu giderek büyüyor. Neo-Nazilerin özellikle NSU davasında verilen hafif cezalardan cesaret kazandığı belirtiliyor. Aşırı sağcılar son dönemlerde yabancılara dönük saldırıları artırmıştı.