2022 PGA Golf Şampiyonası'na ev sahipliği iptal edildi

ABD’de düzenlenen 2022 PGA (Profesyonel Golfçüler Derneği) turnuvası organizatörleri, Trump National Golf Club’ın 2022 spor etkinliklerine ev sahipliğini iptal etti.

BBC’nin haberine göre, bu karar dün yapılan oylama sonrasında alındı. PGA Başkanı Jim Richerson, turnuva organizatörlerinin Trump National Golf Club’ın söz konusu ev sahipliğinin ‘şampiyona markasına zarar vereceğini’ düşündüğünü açıkladı.

Trump’ın turnuvaya ev sahipliğinin sürekliliği sağlama yeteneğini tehlikeye atacağını söyleyen organizatörler, söz konusu kararın oyunun on yıllardır gelişimindeki sürekliliği sağlamak için alındığını vurguladı.

Turnuva, Mayıs 2022'de New Jersey'de bulunan ve Trump'ın dünya çapında sahip olduğu 17 kulüpten biri olan Trump National Golf Club’da gerçekleştirilecekti.

Oldukça hayal kırıklığına uğradıklarını dile getiren kulüp temsilcisi ise “PGA ile güzel bir ortaklığımız vardı, ancak bu karar bağlayıcı bir sözleşmenin ihlali sayılır. Sözleşmeyi feshetme hakları yoktur” ifadelerine başvurdu.

Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler, Başkan Trump'ı geçen Çarşamba Kongre'de beş kişinin ölümüne neden olan ayaklanmaları teşvik etmekle suçladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, milletvekillerine, görevden alma tedbirleri başlamadan önce Trump'ı görevden alma planları hakkında bilgi verdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump’ın hesaba tutulma süreci başlamadan önce görevden alınması planına dair temsilcileri bilgilendirdi.