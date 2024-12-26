2024’te Dijital Gündem: Savaşlar, Seçimler ve Ekonomi

2024, politik çalkantılar, ekonomik krizler ve küresel gelişmelerle anıldı. İsrail-Filistin Savaşı, dijital medyada en çok konuşulan konu oldu. Türkiye seçimleri ve ekonomik meseleler de gündemin ilk sıralarını doldurdu.

İsrail-Filistin Savaşı : 7 Ekim 2023'te Hamas’ın saldırısıyla yeniden başlayan savaş, 2024’te 1.804.798 haber ile dijital medyada zirveye yerleşti.

: 7 Ekim 2023'te Hamas’ın saldırısıyla yeniden başlayan savaş, 2024’te ile dijital medyada zirveye yerleşti. Türkiye Seçimleri : 31 Mart 2024’te gerçekleşen yerel seçimler hakkında 1.623.396 haber yayımlandı.

: 31 Mart 2024’te gerçekleşen yerel seçimler hakkında yayımlandı. Ekonomik Gündem : Faiz ve enflasyon konuları, 1.244.098 haber ile basının radarında kaldı.

: Faiz ve enflasyon konuları, ile basının radarında kaldı. Emekliler : Maaş düzenlemeleri ve EYT tartışmalarıyla 849.492 haber yapılan bir diğer önemli başlık oldu.

: Maaş düzenlemeleri ve EYT tartışmalarıyla yapılan bir diğer önemli başlık oldu. Yapay Zeka: Teknolojik inovasyonların öncüsü olarak, yapay zeka hakkında 789.048 haber yayımlandı.

2023 yılında ilk sırada yer alan 6 Şubat Depremleri, bu yıl 700 bini aşkın haberle listede 6. sırada kaldı.

Siyasi Liderler Gündemdeydi

B2Press’in raporuna göre, siyasi liderler dijital medyada geniş yer bulmaya devam etti. En çok konuşulan liderler şöyle sıralandı:

Recep Tayyip Erdoğan: Cumhurbaşkanı, hakkında yapılan 1.832.678 haber ile birinci sırada yer aldı. Özgür Özel: CHP Genel Başkanı, 600.704 haber ile dikkat çekti ve %238’lik artışla ikinci sıraya yükseldi. Ali Yerlikaya: İçişleri Bakanı, haber sayısını 2,5 kat artırarak üçüncü sırada yer aldı. Ekrem İmamoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, %5 artışla dördüncü sırada konumlandı. Mehmet Şimşek: Ekonomi Bakanı, haberlerini ikiye katlayarak beşinci sıraya yerleşti.

Öte yandan, 2024’te Sinan Oğan, dijital medyada en hızlı unutulan siyasi figür oldu.

Ekonomi ve Teknoloji Yükselişte

Ekonomik krizler ve yapay zeka gibi teknolojik gelişmeler, basının da öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Yapay zeka, sadece sektörlerde değil, dijital haberlerde de yükseliş kaydederek ilk 10’da kendine yer buldu.

Spor ve İnovasyon Yüzleri Güldürdü

Karamsar gündem içinde Türkiye’nin Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki başarısı ve Teknofest gibi etkinlikler, en çok haber yapılanlar arasında yüz güldüren başlıklar oldu. Futbol şampiyonası 19. sırada, Teknofest ise 20. sırada yer aldı.

Online PR Servisi B2Press’in altıncı kez hazırladığı Dijital Basın Raporu, hızla dönüşen dünyada haberlerin hangi temalarda yoğunlaştığını gözler önüne serdi. Savaşlar, seçimler ve ekonomi gibi kritik konular dijital medyada geniş yer bulurken, teknoloji ve inovasyonun yükselişi, geleceğin gündemini şekillendiren önemli ipuçları sundu.