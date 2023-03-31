Deva Partisi'nin anketinden şok sonuç!

Babacan'ın Yaptırdığı Gizli Anket: 6'lı Masa'yı Şok eden Muharrem İnce Hareketi

DEVA Partisi'nde yapılan gizli ankette İnce'nin ve Memleket Partisi'nin oyu kaç çıktı?

Altılı Masa, İnce'nin oylarından rahatsız mı?

İnce ve Partisi yükselişte mi?

Kimler neden İnce'nin yükselişinden rahatsız?

İşte tüm bu soruları Flash Haber Tv Ankara Temsilcisi Fatih Ertürk, Şaban Sevinç'e yanıtladı. Fatih Ertürk “Deva Partisinin çok güçlü bir anket şirketine yaptırdığı ankete göre Memleket Partisi kararsızlar dağıtılmadan %11 oy alıyor.” ifadelerini kullandı.

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