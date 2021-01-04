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Dev kar taneleri gibi, görenleri şaşırtıyor

Güncel 04.01.2021, 14:08
Dev kar taneleri gibi, görenleri şaşırtıyor
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Tokat’ın Turhal ilçesinde bulunan şeker fabrikasında dev kar tanelerine benzetilen binlerce küspe balyası görüntüsü ile dikkat çekiyor.