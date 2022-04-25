Dersimli vatandaş kamerasını eline aldı ve tüm doğallığıyla Hamburg'u tanıttı! 'Gardaş burası Hamburg mu?'

Topladığı geri dönüşüm atıkları sayesinde Türkiye'ye nasıl tatile geldiğini anlattığı videosu ile fenomen haline gelen Özlem Dersim'in Hamburg'da çektiği ve bölgede yaşayan Türk yoğunluğunu konu alan videosu sosyal medyada çok konuşuldu. Videosu ile takipçilerine eğlenceli anlar yaşattı.

İşte o sohbetten bazıları:

+ GARDAŞ BURASI HAMBURG MU? - HE KURBAN HAMBURG BURASI...

"Almanya'nın hangi şehrinde daha çok Türk var?"

Dersim, son paylaşımında ise kendisine gelen "Almanya'nın hangi şehrinde Türkler çoktur?" sorusuna cevap olarak yaptığı Hamburg turu yer aldı.

Ünlü fenomen, Hamburg sokaklarında dolaşarak bölgede Türklerin ne yoğunlukta olduğunu, karşılaştığı Türk vatandaşları ile sohbet ederek örneklerle anlattı.