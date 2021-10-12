banner363

banner453

banner454

banner420

Derelerden altın toplayıp servet kazanıyorlar

Güncel 12.10.2021, 09:55
Derelerden altın toplayıp servet kazanıyorlar
1/15

Bursa’da altın avcıları Uludağ'dan akan derelerde toprakları eleyip doğal altını bulup servet kazanıyor