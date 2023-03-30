Deprem bölgesinde köy evleri hızla yapılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'teki yapımı devam eden köy evleri hakkında sosyal medyadan bir video paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Gaziantep'te köy evlerinin yapımı devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medyadan paylaştığı videoyla çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Kurum, "Biz kendimize gelememişken devletimiz gelmiş" ifadesini kullandı.