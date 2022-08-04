Zolan çifti kadınlarla buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin geleneksel olarak düzenlediği Cankurtaran Yaz Kampı’nda kadınlarla buluşan Başkan Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlar için tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayarak, “Kadın demek, başarı demektir” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin geleneksel olarak düzenlediği Cankurtaran Yaz Kampı’nda kadınlarla buluştu. Cankurtaran Mesireliği’nde düzenlenen programa Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan’ın yanı sıra Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ile Kadın Meclisi üyeleri, Benim Mahallem projesi çerçevesinde Muratdede, İlbade ve Gültepe Mahallesi’nde yaşayan kadınlar katıldı. Kadın Meclisi olarak kendilerine her şartta destek veren Başkanı Osman Zolan ile bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan Berrin Zolan’a teşekkür eden Kadın Meclisi Başkanı Özen, Kadın Meclisi olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Berrin Zolan ise, kendilerine gösterilen sıcak karşılama ve ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek tüm katılımcılara teşekkür etti.

“Sizler çok değerlisiniz”

Başkan Osman Zolan, buluşmadan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, Kadın Meclisi’nin yaptığı proje ve çalışmalarla kadınların birçok konuda donanımlarının artmasına ve birlik beraberlik içerisinde çalıştıklarına şahit olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Şehrimizi daha ileriye ve iyi noktaya taşımak için el birliği ile çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte çalışacağız. Sizler çok değerlisiniz. Kadın demek başarı demektir. Kadının olmadığı yerde erkek tek kanatlı kuş gibidir” dedi.

Cankurtaran Yaz Kampı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Benim Mahallem Projesi çerçevesinde 2017 yılından beri çocuk, genç ve kadınlar için Cankurtaran Yaz Kampı düzenliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve birçok kamu, kurum ve kuruluşlardan gelen uzmanların verdiği bilgilendirme eğitimlerinin yanı sıra sohbet ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştiği Cankurtaran Yaz Kampı’na katılan Denizlililer doğada keyifli bir gün geçirmenin tadını yaşıyor.