Zirvede ‘Zumbalı’ kutlama

Denizli Doğa Yürüyüş Grubu (DOĞADEN) tarafından Altındere Mahallesi’nden bin 600 rakımlı Göktepe’ye 16 kilometrelik doğa yürüyüşü ve tırmanışı yapıldı. 80 lisanslı sporcunun katıldığı tırmanışta zirveye ulaşan sporculardan grup başkanı İbrahim Yavuz Keskin ve Neslihan Bacanlı zirve sevincini zumba dansı yaparak kutladı.

Kentin farklı doğal güzelliklerine sahip parkurlarında doğa tutkunları ve lisanslı sporcularla birlikte doğa yürüyüşü ve tırmanışı gerçekleştiren Denizli Doğa Yürüyüş Grubu (DOĞADEN) Grubu geçtiğimiz hafta Altındere Mahallesi’nden bin 600 rakımlı Göktepe’ye 16 kilometrelik zorlu parkurdan yürüyüş ve tırmanış düzenledi. 80 lisanslı sporcunun katıldığı tırmanışta zirve heyecanını grup başkanı İbrahim Yavuz Keskin ve dağcı Neslihan Bacanlı, zumba dansı yaparak kutladı. Cep telefonlarıyla kayıt altına alınan dağcıların zirve heyecanı dansı büyük ilgi gördü.

"Yürüyüşünüz yaklaşık 16 kilometre sürdü"

Yedi yıldan bu yana DOĞADEN Gurubu Başkanlığını yürüten İbrahim Yavuz Keskin, “Denizli de yürüyüş, tırmanış anlamda etkinlikler yapıyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı’na bağlı Türkiye Dağcılık Federasyonu’na bağlı spor kulübüyüz. Her pazar Denizli’nin belli bir bölgesi ve komşu illere yürüyüş yapıyoruz. 12 Aralık günü yine Altındere Mahallesi’nden Göktepe dağına doğru bir yürüyüş gerçekleştirdik. Yürüyüşünüz yaklaşık 16 kilometre sürdü. 80 lisanslı sporcu ile gerçekleştirdik. O günkü hava şartları rüzgarlı olduğu için zirvede çok duramadık, çok rüzgar esiyordu. Ama bütün katılımcılar sağ salim inip çıktılar. Orman yollarından, patikalardan herhangi bir zayiatımız olmadı. Yağmura da yakalandık. Yürüyüş bitiminde de Neslihan Bacanlı hanımefendiye de birlikte zumbayı gerçekleştirerek günümüzü kutlamış olduk” dedi.