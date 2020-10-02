Ziraat Türkiye Kupası’nda Kızılcabölükspor’un rakibi Muğlaspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası 1. ve 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor’un rakibi ise Muğlaspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. ve 2. eleme Turu eşleşmeleri belirlendi. Toplamda 46 takımın yer aldığı kura çekimine Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın da katıldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda tek maç eleme sistemine göre oynanacak 1. Eleme Turu müsabakaları 13-14 ve 15 Ekim, 2. Eleme Turu maçları da 20-21 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak. Yapılan kurada Kızılcabölükspor”un rakibi ise Muğlaspor oldu. Müsabaka 20-21-22 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre Muğla Atatürk Stadı’nda oynanacak.