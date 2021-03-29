banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bu simge ne anlama geliyor?
Bu simge ne anlama geliyor?
Koronavirüste toplam aşılama 15 milyonu geçti!
Koronavirüste toplam aşılama 15 milyonu geçti!
YouTube'un video kalitesi düşecek
YouTube'un video kalitesi düşecek
60 yaş üzeri vatandaşlar aşı için nasıl randevu alabilir?
60 yaş üzeri vatandaşlar aşı için nasıl randevu alabilir?

Zehir tacirlerine operasyon: 36 gözaltı

Denizli’de narkotik timleri, birçok sokak satıcısına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 36 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DENİZLİ 29.03.2021, 16:03
2
Zehir tacirlerine operasyon: 36 gözaltı

Denizli’de narkotik timleri, birçok sokak satıcısına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 36 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli’de sokak satıcılarına yönelik birçok operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamından 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çok sayıda paketlenmiş ve satışa hazır vaziyette eroin ve esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 8’i tutuklandı.
Yorumlar (0)
banner422
12°
açık