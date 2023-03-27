Zayıflamak isteyenler mide balonuyla hayalini kurdukları görünüme kavuşuyor

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nin başarılı hekimlerinden Op. Dr. Özgür Kaya, mide balonlarının cerrahi kriterlere uygun olmayan bireylere uygulandığını belirtti.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden genel cerrahi, obezite ve metabolik cerrahi uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya mide balonu hakkında merak edilenleri açıkladı, önemli bilgilendirmelerde bulundu. Op. Dr. Özgür Kaya, “Mide balonu, cerrahi dışı endoskopik zayıflama yöntemlerinden bir tanesidir. Mide balonu obezite tedavisinde, cerrahi kriterlere uygun olmayan bireylere uygulanır. Mide içine yerleştirilen balon sayesinde bireyin aldığı öğünlerdeki gıda miktarında azalma görülür. Böylece az gıda tüketerek, uzun süre tok kalma durumu olur” dedi.

Mide balonunun kimlere uygulanacağını açıklayan Dr. Özgür Kaya, “Mide balonu endoskopik yöntemle uygulanacaksa, öncelikle endoskopi ile mideye bakıyoruz ülser, gastrit, kitle lezyonu var mı kontrol ediyoruz. Eğer mide de ülser, gastrit veya kitle varsa değerlendirmeye alıyoruz. Bu tür hastalara uygulanamaz, önce tanı ve tedavi süreci olur. Daha sonra kontrol için endoskopi yapılarak, balon uygulaması yapılabilir” ifadelerini kullandı.

“Mide balonları mide de yer işgal eder ve böylece yemek yeme ihtiyacını azaltır”

Mide balonu çeşitleri ve uygulama yöntemlerini söyleyen Dr. Kaya, “Mide balonları; havalı, sıvı, 6 aylık, yıllık, yutulabilir ve endoskopik modeller olmak üzere, farklı tiplerde bulunmaktadır. Ayrıca sıvı modeller ve yıllık modeller içinde ayarlanabilir modelleri de vardır. Zaman içinde, balonun içindeki sıvı miktarı azaltılır veya artırılır. Hastanın toleransına göre ayarlamalar yapılabilir. Mide balonları endoskopi yöntemi ile veya endoskopisiz yöntem ile takılabilir. Endoskopi yönteminde hastaya kısa süreli sedasyon dediğimiz anestezi verilir. Mideye bakıldıktan sonra, havalı veya sulu model olarak balon yerleştirilir. Yutulabilir mide balonlarında ise hap şeklindedirler, suyla yutulur, röntgen eşliğinde balon görülür ve özel sıvı verilir. Mide balonları mide de yer işgal eder ve böylece yemek yeme ihtiyacını azaltır. Avantajı ise kolay uygulanıyor olmasıdır. Hastalara beslenme şekli öğretilir. 3-4 gün sıvı diyet yapıldıktan sonra katı gıdaya geçilir. Katı gıdalarda önemli olan protein ve sebze ağırlıklı beslenme düzeninin olması gereklidir. Katı ve sıvı gıda tüketiminde farkının yapılması da oldukça önemli bir rol oynar. Yani katı gıda tüketirken, sıvı bir içecek içilmemesi gerekiyor” dedi.