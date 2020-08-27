banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum!
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum!
Altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar?
Belçika, Paris'i artan vaka sayısı nedeniyle riskli bölge ilan etti
Belçika, Paris'i artan vaka sayısı nedeniyle riskli bölge ilan etti
Süper Lig fikstürü çekildi, işte derbi tarihleri
Süper Lig fikstürü çekildi, işte derbi tarihleri

Yüzyıllardır süren gelenek pandemi nedeniyle temsili olarak yapıldı

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNE BAĞLI AŞAĞISEYİT MAHALLESİ’NDE 800 YILI AŞKIN SÜREDİR DEVAM EDEN SUDAN KOYUN GEÇİRME VE ÇOBAN BAYRAMI, BU YIL PANDEMİ NEDENİYLE TEMSİLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

DENİZLİ 27.08.2020, 10:59
3
Yüzyıllardır süren gelenek pandemi nedeniyle temsili olarak yapıldı

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesinde, 800 yılı aşkın süredir devam eden Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı, bu yıl pandemi nedeniyle temsili olarak gerçekleştirildi.

800 yıla aşkın devam eden ve Aşağıseyit Mahallesi’ne özgü koyum atlatma geleneği için çobanlar günler öncesinden hazırlıklara başladı. Bu yıl pandemi nedeniyle temsili olarak yapılacak olan yarışmaya çobanlar lider koyunlarını boyayarak yarışma için yerlerini aldı. Sudan Koyun Geçirme temsili olarak yapılacağı için koyun sürüleri alana getirilmedi ve el koyun diye tabir edilen koçlar çobanların arkasından suya atladı. Bazı el koyunlar suya atlamazken, çoğunluğu çobanına sadakat gösterip suya atladı.

Öte yandan alana gelen misafirler dezenfekte edilerek maske dağıtıldı. Geçmiş yıllarda binlerce vatandaşın ilgi gösterdiği bu renkli festivalin temsili olarak canlandırılmasında dikkat çeken konu ise susuzluk oldu. Büyük Menderes Nehri’nin adeta kurumaya yüz tutması, alana gelenlerin ve çobanların içini burktu. Kuraklık nedeniyle Işıklı Barajı’nda da su kalmadığı, bu nedenle Büyük Menderes yatağına su verilemediği öğrenildi.

“Geleneklerimize sahip çıkmazsak yok olur gideriz”

Amaçlarının sadece koyunları suya atlatmak olmadığını, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmamamız durumunda toplumun bundan büyük zarar göreceğini vurgulayan Çal Belediye Başkanı Akcan, “Olay sadece koyunların suya atlaması değil, söz konusu Türkiyem. Ulusumuzun geleceği adına bu tür etkinlikler önemli. Köklerimizden bağlarımızı koparmamamız gerekiyor. Çünkü, gelenek ve göreneklerini, dilini kaybeden toplumlar zaman için de yok olup giderler. Bu toplumun bayram, düğün, evlenme ve kültür gelenekleri var. Eğer bizim geleneklerimiz olmasa teknolojinin baş döndürücü yenilikleri yıkıma neden olabilir. Toplumumuzun kültürel değerlerini yaşatarak birlik ve beraberliği tesis etmek bizlerin başlıca görevleridir. Gelenek ve göreneklerimiz bizler için oldukça değerlidir. Kültürümüzün yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Türkiye, gelenek-görenek ve değerlerine sahip çıktığı sürece dünya sahnesinde varlığını gösterip, bu varlığı korumuş olur” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2020
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:11
İkindi 16:54
Akşam 19:52
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25