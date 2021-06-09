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Yüzyıllardır devam eden yağmur duası geleneği Çal’da devam etti

Denizli’nin Çal ilçesinde her yıl Mayıs ile Haziran aylarında yapılan yağmur duası, bu yıl da çeşitli etkinlikler kapsamında düzenlendi. Yağmur yağması için dualar edilirken, kurban kesilerek yemeklikler hazırlandı. Etkinlik kapsamında başına kova geçiren bir kişinin başından aşağıya su dökülmesi geleneği de devam etti.

DENİZLİ 09.06.2021, 06:22
Yüzyıllardır devam eden yağmur duası geleneği Çal’da devam etti

Denizli’nin Çal ilçesinde her yıl Mayıs ile Haziran aylarında yapılan yağmur duası, bu yıl da çeşitli etkinlikler kapsamında düzenlendi. Yağmur yağması için dualar edilirken, kurban kesilerek yemeklikler hazırlandı. Etkinlik kapsamında başına kova geçiren bir kişinin başından aşağıya su dökülmesi geleneği de devam etti.

Çal ilçesi Dağmarmara Mahallesinde vatandaşlar, yağmur yağması için her yıl Mayıs ile Haziran aylarında yağmur duası etkinlikleri gerçekleştiriyor. Vatandaşların imece usulü ile yaptığı geleneksel etkinlik kapsamında kurbanlar kesilerek, kazanlarda yöresel yemeklikler pişiriliyor. Yemekler vatandaşlara ikram edilmesinin ardından eller semaya açılarak yağmur duası yapılıyor. Yağmur duası etkinlikleri kapsamında her yıl yapılan bir adet ise yaşatılmaya devam ediyor. Yüzyıllardır yapılan gelenekler ve çeşitli etkinliklerden biri ise başında kova ile mahallede dolaşarak başından aşağı su dökülüyor. Gelenekte çocuklar maniler söyleyerek yağmur yağmasını isterken, mahalle meydanında hazırlanan alanda hazırlıklar yapıldı. Etkinlik yağmur duası gerçekleştirilmesinin ardından sona erdi.
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