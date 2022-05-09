Yüzmede Denizli parmak ısırttı

Isparta’da hafta sonu düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yüzme Yarışları Grup Müsabakalarında Denizli Büyükşehir Belediyesi sporcuları büyük başarı yakaladı. Her kulaçta şampiyonluğu isteyen Denizlili minik yüzücüler yarışmalara damga vurdu.

Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Geliştirme Projesi Yüzme Yarışları Grup Müsabakaları 7-8 Mayıs tarihlerinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. 9 İlden 359 sporcunun katıldığı yarışlarda Denizlili yüzücülerin performansı parmak ısırttı. Sezon boyu Denizli Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Antrenörleri Yusuf Başar ve Çiğdem Ekmekçi ile çalışarak hedefe ilerleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi Yüzme Takımı bireysel ve takım yarışlarında büyük bir başarı sağladı. 4x50 Mix Karışık Bayrak, 4x100 Serbest Mix’te 11 yaş Kız –Erkek takımları şampiyon olurken, 4x50 Karışık Bayrak ve 4x100 Serbest’te ise 11 Yaş Erkek Takımı şampiyon olarak havuzda fırtına gibi esti. Bireysel yarışlarda İbrahim Burhan 100-400 Serbest ve 100-200 Kurbağa yarışlarında birinci oldu. Emine Doğa Aktaş 100-400 Metre yarışlarında birinci olurken Berkay Çağdaş 50 ve 200 Sırt ve 200 Karışık yarışlarında birinci olarak adeta madalya avcısı oldu.

“Sürdürülebilir başarı için proje çok önemli”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Yüzme Takımı’nın aldığı başarının ardından antrenörleri ve sporcuları tebrik eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “Bu başarıların gelecek adına umut ışığı ve şehrimiz için gurur verici bir başarıdır. Ulusal Gelişim Yüzme Projesinin Türk Sporunun gelişmesi için önemli katkı sağlıyor. Sporda yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve sürdürülebilir başarı için proje çok önemli olduğu belirtmek isterim. Tüm sporcuları tebrik ederek emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.