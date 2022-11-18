Yüzlerce vatandaş yağmur için ellerini semaya açtı

Denizli’nin Buldan ilçesinde, sonbahar aylarının sonuna gelinmesine rağmen yağmur suyunun hasretini çeken vatandalar, yağmur duasına çıktı.

Küresel ısınma başta olmak üzere birçok etkenlerden dolayı aylardır tek bir damla yağmura hasret kalan Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi’nde yüzlerce vatandaş, yağmur duası için bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu buluşmada, bereketli yağış geçirmek için yağmur duası yapılıp ve hayır yemeği dağıtıldı. Yağmur duasına 7’den 70’e kadınından erkeğine yüzlerce Buldanlılı eşlik etti. Kurak bir sezonun ardından sonbahar aylarında olunmasına rağmen yağmur yağmayan bölgede vatandaşların tek istediği mahsulleri için bol yağışlı yağmur oldu.

“Rabbim bir an önce afetsiz ve bol yağmur versin”

Yaşanılan kuraklık neticesinde çare olarak yağmur duası ve keşke hayrı düzenlediklerini dile getiren Yenicekent Mahalle Muhtarı Musa Çakır, “Uzun zamandır bölgemizde yağmur yağmadı. Bizlerde gökten bereketli yağmur yağması için dualar ettik. Rabbim bir an önce afetsiz ve bol yağmur versin. Allah, yaptığımız duaları kabul etsin. İmece yoluyla gerçekleştirdiğimiz hayrımıza katkı sağlayan ve emeği geçenlerle birlikte katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.