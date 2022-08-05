Yüzlerce öğrenciye ‘YKS danışmanlık hizmeti’ verildi

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi ile Merkezefendi Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle üniversite tercihi yapmaya hak kazanan gençlere ‘YKS tercih danışmalık hizmeti’ verildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu hizmetimiz ile geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, üniversite tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapmaları adına katkı sağladık. Tüm gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Merkezefendi Belediyesi öğrencilerimize destek vermeye devam ediyor. Bu çerçevede Merkezefendi Belediyesi ile Merkezefendi Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarı elde ederek tercih yapma hakkını elde eden öğrencilere danışmanlık hizmeti verildi. Uzman danışmanlar tarafından verilen hizmetten yüzlerce öğrenci yararlandı. Üniversite adaylarına, puanlarına göre gidebilecekleri en iyi üniversite ve bölümler detaylı bir şekilde anlatıldı.

“Gençlerimize üniversite hayalleri için destek olduk”

Üniversite tercih danışmanlığından yararlanan öğrencilere başarılar dileyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Büyük bir çaba ve emek harcayarak bu sınava giren ve başarı elde eden tüm gençlerimizi gönülden kutluyorum. Aldıkları başarılı sonuçlarla üniversiteli olmaya hak kazanan gençlerimize, 10 gün boyunca danışmanlık hizmeti verdik. Gençlerimizin, kendilerine en uygun ve en doğru tercihleri yapmaları adına titiz ve detaylı bir çalışma yürüttük. Ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyan gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Her zaman gençlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.