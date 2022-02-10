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Yüzlerce öğrenci uygulama sınavında projelerini sergileyecek

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin ikinci ayağı uygulama sınavı, yurt genelinde 27 sınav merkezinde 12-13 Şubat’ta yapılacak. Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Enerjisi Üretimini Tasarlamaları istenecek öğrenciler Denizli’de Kınıklı Spor Salonunda projelerini konuşturacak.

DENİZLİ 10.02.2022, 15:19
Yüzlerce öğrenci uygulama sınavında projelerini sergileyecek

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin ikinci ayağı uygulama sınavı, yurt genelinde 27 sınav merkezinde 12-13 Şubat’ta yapılacak. Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Enerjisi Üretimini Tasarlamaları istenecek öğrenciler Denizli’de Kınıklı Spor Salonunda projelerini konuşturacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması olan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde süreç devam ediyor. Projede ülke gelişimine yüksek katkı sağlayabilecek yetenekli gençlerin tespit edilmesi, bu gençlerin gelişimleri için gerekli desteklerin sağlanması, takım çalışması, yenilikçi düşünce, proje geliştirme odaklı eğitim programları ile daha üretken olabilmeleri amaçlanıyor.

İkinci aşamada 15 bin 953 genç sınav heyecanı yaşayacak

İki aşamadan oluşan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde, yurt genelinde eğitim görmek isteyen 26 bin 594 lise ve 52 bin 409 ortaokul öğrencisi toplamda 79 bin 3 genç, ilk aşama sınavı olan elektronik sınava 2021 yılı Kasım ayında Gençlik Merkezlerinde ve spor salonlarında kurulan bilgisayarlarda sınavlara girmişti. Elektronik sınavda başarılı olan 10 bin 211 Ortaokul ve 5 bin 742 Lise olmak üzere toplamda 15 bin 953 genç, 27 ilde 34 sınav merkezinde 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde Uygulama Sınavına gireceği açıklandı.

Rüzgar enerjisi ile elektrik enerjisi üretimini tasarlayacaklar

DENEYAP Türkiye sayfasından yapılan resmi açıklamada: “Dünyada enerjiye olan ihtiyacın giderek arttığı, ihtiyacımız olan enerjiyi fosil yakıtlar kullanarak elde etmenin hem çevreye zarar verdiği, hem de bu yakıtların tükenmesine sebep olduğu aktarıldı. Daha temiz bir dünya için tükenen fosil yakıtlarına alternatif olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin gelecek için vazgeçilmez hale geldiği belirtilirken, Türkiye’nin geleceğine katkıda bulunacak gençlerden, uygulama sınavında yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar enerjisini kullanarak elektrik enerjisi üretecek bir tasarım yapmaları isteneceği açıklandı.

Hafta sonu gerçekleşecek sınavda ortaokul grubundaki gençlerden, basit malzemeler kullanarak bir rüzgar türbini oluşturmaları ve bu rüzgar türbinini bir motorla entegre ederek elektrik enerjisi üretmeleri istenecek. Lise grubundaki gençlerden ise rüzgar enerjisi ile çalışan bir trafik lambası tasarlamaları istenecek.

Denizli’de ki sınav, kınıklı spor salonunda 416 öğrenciyle

Sınav Merkezlerinden biri olan Denizli’de, uygulama sınavı 12-13 Şubat tarihlerinde Kınıklı Spor Kompleksi içinde yer alan spor salonunda yapılacak. Cumartesi günü 265 ortaokul öğrencisi, Pazar günü ise 151 lise öğrencisi toplamda 416 genç sınavda projelerini konuşturacak.

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