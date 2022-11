Yüzlerce öğrenci bu kurslarla meslek sahibi oldu

Denizli’de Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde, Aralık 2021 yılında kurulan Merkezefendi Gençlik Spor Akademisi, yüzlerce genci meslek ve iş sahibi yaptı. Fiziki yeterlilik isteyen sınavlara hazırlanan gençler, verilen ücretsiz kurslar sayesinde kendilerine yeni bir yaşam kurdu.

Denizli’de, Aralık 2021 ayından bu güne kadar Beden Eğitimi Yüksek Okulu, Polis Meslek Yüksek Okulu, Gümrük Muhafaza Memurluğu, Milli Savunma Üniversitesi ve Jandarma Meslek Yüksek Okulu gibi eğitim kurumlarına girmek için 546 öğrenci kurslara katıldı. Bu öğrencilerden 132’si başarılı olarak sınavlara kazandı ve halen eğitimlerine devam ediyorlar. Eğitim Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulunan proje koordinatörü Hüseyin Kaplan, Denizli Gençlikspor İl Müdürlüğü’nde 10 yıldır gençlik liderliği yaptığını belirterek, “Merkezefendi Gençlik ve Spor Akademisini geçen sene Aralık ayında kurduk. Yaklaşık 11 aylık süreçte çalışmalarımızdan, antrenmanlarımızdan 546 gencimiz faydalandı. Bu gençlerimizden 229’u özel yetenek sınavlarına girdi. Bunlardan da 117’si özel yetenek sınavını kazandı. Şu anda eğitimlerine devam ediyorlar” dedi.

“Her aşamada öğrencilerin yanındayız”

Kurslarda eğitim gören herkese her türlü desteği sağladıklarını ifade eden Kaplan, “Biz de yeni gelen gençlerimizle çalışmalara devam ediyoruz. Bu gün ilk ders zili çaldı. Öğrencilerimize ücretsiz TYT kursu da veriyoruz. Biz burada gençlerimize sadece antrenman yaptırmıyoruz. Özel yetenek sınavlarının aşamalarına da katkı sağlıyoruz. Spor mülakatı, TYT, sözlü mülakat, konularında da Türkiye’de sadece biz katkı sağlıyoruz. Gençlerimizin katılacağı sınavların her aşaması konusunda destek vermeye çalışıyoruz. Bunlar normalde belirli ücretler ödeyerek alınabilecek hizmetler. Ancak biz bunları devletimizin imkanları ile gençlerimize ücretsiz olarak veriyoruz. Her konuda gençlerimizin vatandaşlarımızın yanındayız. Onlara destek olarak vatan millet devlet sevgisi ile yetişmiş bireyler yada kamu görevlileri olmaları için üzerimize düşen görevleri yapma gayreti içerisindeyiz. Kursa katılmak isteyen her vatandaşımızın Merkezefendi Gençlikspor İlçe Müdürlüğü’ne ya da İl Müdürlüğüne başvurması yeterli. Hemen kayıt işlemini yaparak kurslarımıza dahil ediyoruz” diye konuştu.

“Sınavlara güzel bir ortamda hazırlanıyoruz”

Güzel bir ortamda sınavlara hazırlandıklarını belirten kursiyerlerden Himmet Berkay Köroğlu da “Burada TYT’e hazırlık yapıyoruz. Polis Meslek Yüksek Okulu ve Milli Savunma Akademisi sınavlarına hazırlanıyoruz. Burada güzel bir aile ortamı var. Hem dostluk kardeşlik ortamımız var. Öğretmenlerimiz ve diğer görevliler bize her konuda destek oluyorlar. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dile getirdi.

“Öğrencilerimiz pırıl pırıl”

Gönüllü Türkçe Öğretmeni Ayşenur Akteke ise “Burada çocuklarımızı hem özel yetenek sınavlarına hazırlıyoruz. Hem de ÖSYM tarafından yapılan TYT gibi özel yetenek sınavlarına gençlerimizi hazırlıyoruz. Bende onlara burada gönüllü olarak öğretmenlik yapıyorum. İnşallah öğrencilerimiz her iki aşamayı da başarı ile tamamlayacaklar. Öğrencilerimizin hepsi pırıl pırıl ilgi alaka çok iyi. Çok istekli ve hevesliler. Onları verilen fırsatın da farkındalar ve bu fırsatı çok iyi değerlendireceklerini düşünüyorum. Dışarıda yüksek maliyetlerle alabilecekleri bir hizmet burada ücretsiz olarak çok iyi bir ortamda veriliyor. Başarılı olmamaları imkansız” şeklinde konuştu.

“Bu destek, Türkiye’de sadece Denizli ilinde olduğu için de kendimi çok şanslı hissediyorum”

Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Polislik sınavlarına hazırlanan kursiyer Ayşe Naz Özdemir, şu sözleri kaydetti:

“Merkezefendi Gençlik ve Spor Akademisi öğrencisiyim. Burada hem kaliteli antrenörlerimiz sayesinde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Hem de gönüllü öğretmenlerimiz sayesinde derslerimizi görüyor sınavlarımıza hazırlanıyoruz. Bu sistemden dolayı bize desteklerini esirgemeyen il ve ilçe Müdürlerimize çok teşekkür ederim. Türkiye’de sadece Denizli ilinde olduğu için de kendimi çok şanslı hissediyorum.”