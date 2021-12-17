Yüzde 50 hibeli hububat tohumu dağıtıldı

“Kuraklık Nedeniyle Atıl Kalan Hububat Alanlarının Tarıma Kazandırılması” projesi kapsamında Tavas ve Acıpayam ilçelerine üreticilere hububat tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Denizli’nin Tavas ve Acıpayam ilçelerindeki üreticilere “Kuraklık Nedeniyle Atıl Kalan Hububat Alanlarının Tarıma Kazandırılması” projesi kapsamında yüzde 50 hibeli 117 bin kilogram sertifikalı hububat tohum dağıtıldı. Programa Tavas Kaymakamı Mutlu Köksal, Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya ile birlikte il ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda üretici katıldı.

İl Müdürü Yılmaz Erkaya yaptığı açıklamada, "İlimizde üç proje ile bu yıl toplamda 269 bin kilogram sertifikalı hububat tohumunun yüzde 50 hibeli olarak Çal, Çivril, Baklan, Acıpayam, Tavas ve Kale ilçelerine dağıtıldı. Üreticilere 1 milyon 500 bin TL tohum desteği yapıldığını ayrıca uygulanan projeler ile hububat üreticilerinin desteklenmesinin yanı sıra boş arazilerin tarıma kazandırılmasını amaçladık" dedi.