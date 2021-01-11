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Yüz yüze eğitim veremeyen okulun peşin aldığı ücret iade edilmesine karar verildi

Pamukkale Kaymakamlığı, 2020 yılı içerisinde ilçe Tüketici Hakem Heyetine 2 bin 305 tüketici başvurduğu ve 2014 yılından bu yana toplamda 73 bin 900 tüketici yaşadığı mağduriyetler için başvuruda bulunduğu açıklandı. Çocuğunu özel bir anaokuluna bir yıllık ücretini peşin ödeyerek kayıt yaptıran bir tüketici pandemi neticesinde başvurması ile verilmeyen hizmet bedelinin tüketiciye iade edilmesine karar verildiği belirtildi.

DENİZLİ 11.01.2021, 13:49
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Yüz yüze eğitim veremeyen okulun peşin aldığı ücret iade edilmesine karar verildi

Pamukkale Kaymakamlığı, 2020 yılı içerisinde ilçe Tüketici Hakem Heyetine 2 bin 305 tüketici başvurduğu ve 2014 yılından bu yana toplamda 73 bin 900 tüketici yaşadığı mağduriyetler için başvuruda bulunduğu açıklandı. Çocuğunu özel bir anaokuluna bir yıllık ücretini peşin ödeyerek kayıt yaptıran bir tüketici pandemi neticesinde başvurması ile verilmeyen hizmet bedelinin tüketiciye iade edilmesine karar verildiği belirtildi.

Pamukkale Kaymakamlığı, İlçe Tüketici Hakem Heyeti 2014 yılından bu güne kadar 73 bin 900 tüketici yaşadığı mağduriyetler için başvuruda bulundu. 2020 yılında ise 2 bin 305 tüketici başvuru yaptığı belirtildi. 2020 yılı içerisinde yapılan 2 bin 305 başvurudan bin 878 başvuru karara bağlanırken bu karara bağlanan başvuruların yüzde 59’unda tüketici haklı, yüzde 38’inde tüketici haksız bulundu. Yüzde 3 başvuru ise görevsizlik ve yetkisizlik nedeniyle reddedildi. Birçok vatandaşın ise “cayma hakkı süreleri, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla cayma hakkının kullanılması gerektiği” gibi yasal hakları konusunda bilgilendirilmesi sayesinde hakem heyetine başvuru yapmasına gerek kalmadan mağduriyetleri giderildiği açıklandı.

E-Devlet üzerinden başvuru yapmak mümkün

Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaları halinde Hakem Heyetine uğramadan E-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemine (TÜBİS) ulaşarak şikayetlerine ilişkin belgelerini yüklemek suretiyle başvuru yapabilecekleri, tüketici hakları hakkında ALO 175 Tüketici Danışma Hattı ve tuketici.ticaret.gov.tr internet adresinden her türlü bilgiye ulaşabilecekleri belirtildi.

Yüz yüze eğitim veremeyen özel anaokulunun peşin aldığı ücretin iadesine karar verildi

Çocuğunu özel bir anaokuluna bir yıllık ücretini peşin ödeyerek kayıt yaptıran bir tüketici korona virüs salgını nedeniyle okulun kapanmasıyla anaokulundan alamadığı hizmet nedeniyle ödemiş olduğu ücretin iade edilmesi için hakem heyetine başvuruda bulundu. Hakem heyeti tüketicinin başvurusunu değerlendirerek, “okul öncesi eğitiminin yüz yüze yapılması gerektiği, uzaktan eğitim şeklinde eğitim verilmesinin oyun, beslenme, temizlik, etkinlik hizmetlerinin belirli sayıda öğrenciye beraber şekilde verilmesi hususlarının mevcut koşullarda uzaktan eğitim modeliyle yerine getirilmesinin mümkün olmaması” sonucuna vararak verilmeyen hizmet bedelinin tüketiciye iade edilmesine karar verildiği açıklandı.

En çok mağduriyet cayma hakkının kullanımından kaynaklandığı açıklandı

Vatandaşların başvuruları incelendiğinde, mağduriyetlerinin çoğunun kapıdan, uzaktan pazarlama ve elden taksitli satışlarda cayma hakkı sürelerinin bilinmemesinden kaynaklı yaşanıldığı belirtildi. Kapıdan ve uzaktan pazarlama yöntemiyle yapılan satışlarda tüketicinin 14 gün, elden taksitli satışlarda ise 7 gün içerisinde cayma hakkının olduğu, bu konuda satıcının tüketiciyi bilgilendirmek zorunda olduğu, tüketicinin ise cayma hakkını kullanmak için belirtilen süreler içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcılar aracılığı ile satıcıya bildirmek zorunda olduğu, ancak, kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan, mühür ve ambalaj gibi koruyucu unsurları açılan, sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri gibi ürünlerin cayma hakkından istisna tutulduğu gibi konular da önem arz etmektedir.

Tüketici Hakem Heyeti üyeleri ve raportörleri yıl boyunca yapılan başvuruları değerlendirerek vatandaşların, yapacak oldukları alışverişlerde fatura ve belgelerini almaları, imzalayacakları sözleşme maddelerini detaylı incelemeleri, internet sitesi üzerinden alışveriş yapacaklarsa güvenli siteler üzerinden alışveriş yapmaları, telefonla arayarak veya duygu sömürüsü yaparak ürün satmaya çalışan kişiler ve kapıda imzalatılan sözleşmelere dikkat etmeleri, satın alacakları ürün veya hizmetlerde cayma haklarının olup olmadığı hakkında bilgi almaları ve sözleşme hükümlerini detaylı incelemeleri, yaşanabilecek herhangi bir mağduriyete karşı haklılıklarını ispatlayıcı belgelerini muhafaza etmeleri, hususlarına dikkat etmeleri halinde olası mağduriyetlerini önleyebilecekleri belirtildi.

Tüketici Hakem Heyeti’nin yetki alanları düzenlendi

2018 yılı itibariyle tüketici hakem heyetlerinin yetki alanlarının yeniden düzenlendiği, bu kapsamda Pamukkale İlçe Tüketici Hakem Heyetinin, Baklan, Bekilli, Bozkurt, Çal, Çardak, Çivril, Serinhisar ve Honaz olmak üzere toplamda 8 ilçenin karar mercii olarak yetkilendirildiği ifade edildi. Belirtilen ilçe kaymakamlıklarından alınan başvurular ilçe tüketici hakem heyeti tarafından karara bağlanmaktadır.

Hakem heyeti başvuru limit değişikliği

12 Aralık 2020 yılı Resmi Gazetede yayınlanan İlçe Hakem Heyeti Başvuru limitlerinin yeniden değerleme oranında arttırılarak 7 bin 550 TL olduğu belirtildi. İl Hakem Heyeti başvuru limitleri ise 7 bin 550 TL ile 11 bin 330 TL olarak açıklandı.

Tüketicilerin dikkatli olması gerekli

Tüketicilerin yetkili olmayan sahte servis firmalarından aldıkları hizmetlerde mağdur oldukları görüldü. Kendilerini yetkili servis gibi tanıtan bu firmaların, parça temini için tüketiciden kapora adı altında ücret aldıkları ya da sahte ve çalışmayan parçalar tüketicinin ürününe monte edilerek tamirat adı altında ücret aldıkları görülmektedir. Tüketicilerin dikkatli olmaları, garanti belgesinde yer alan yetkili teknik servisler veya Ticaret Bakanlığının yeni uygulamaya koyduğu Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) üzerinde bulunan yetkili servisler ile iletişime geçmeleri gerektiği belirtildi.

2020 yılında alınan toplam 2 bin 305 başvuruda, perakende ticaret sektörü bin 235, abonelik hizmetleri sektörü 414, finansal hizmetler 345, ulaşım, sağlık ve eğitim hizmetleri 140, diğer uyuşmazlıklar 111 ve turizm hizmetleri ise 60 olarak açıklandı.
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