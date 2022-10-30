Yürümede yaşanan zorluğun nedeni omurganız olabilir

Kanal darlığı problemi hakkında önemli açıklamalardan bulunan Dr. Selcen Güre, “Belde kanal darlığı olan hastalar genellikle dik durmakta zorlanır ve yürüdükçe bellerinin büküldüğünden bahsederler” dedi.

Kanal darlığında omuriliğin baskı gördüğü bölgeden aşağısı beynin gönderdiği komutları almakta zorlandığına dikkat çeken Özel Denizli Tekden Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Selcen Güre, omuriliğin geçtiği delikler daralarak zamanla tıkandığını ve omuriliği besleyen damarlar boğulduğunu ifade etti. Bu durumun düzeltilmediği takdirde tıkanan bölgenin aşağısında özürler oluştuğunu ifade eden Dr. Selcen Güre, kanal darlığının tanı ve tedavisine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Dr. Güre, “Kanal darlığı, herhangi bir seviyede omur içindeki kanalın daralmasına verdiğimiz isimdir. Başlıca bel bölgesinde olmak üzere boyunda da rastlayabiliyoruz. Kanal içine önden fıtık dediğimiz diskin arkaya taşması, arkadan ise kireçlenmiş ve kalınlaşmış yapıların sıkıştırmasıyla darlık oluşuyor. Boyundaki daralma baş ağrısı, baş dönmesi, kollarda güçsüzlük ile kendini belli eder. Beldeki daralma ise bel ağrısından ziyade yürüme mesafesinin kısalması, yürümede kesilme, bacaklarda ağrı-gerilme gibi yakınmalarla kendini gösterebiliyor. Belde kanal darlığı olan hastalar genellikle dik durmakta zorlanır ve yürüdükçe bellerinin büküldüğünden bahsederler” dedi.

“Önerilere uyan hastalarımız eskisi gibi rahat yürüyebiliyor”

Hastalara yönelik farklı tedavi seçeneklerinin olduğunu ifade eden Dr. Selcen Güre, kanal darlığı tedavisinde özel yöntemlerinde bulunduğunu söyledi. Dr. Güre, “Bu sorunu tespit ettiğimizde ilk yapmaya çalıştığımız bele binen yükü azaltmaktır. Bu amaçla hastayı ayakta ve yürürken korseyle desteklemek, sinir basısının yol açtığı etkilere yönelik salt ağrı kesici olmayan özel ilaçlarla yardımcı oluruz. Bununla beraber bel ve bacakları güçlendirmeye, esnetmeye yönelik egzersizlere başlatmak ve uygun fizik tedavi cihazlarından yardım alınır. Tüm koruyucu, destekleyici çözümlere rağmen hasta halen rahat yürüyemediğini ve çok kısa sürede ayakta durmak zorunda kaldığını ifade ediyorsa o zaman Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı doktorlarımıza yönlendiriyoruz. Bu durumda ameliyat ile kanalı daraltan oluşumlar ortadan kaldırılıp omurga cerrahisi yöntemiyle özel enstrümanlarla destekleniyor. Ameliyat sonrası önerilere uyan hastalarımız eskisi gibi rahat yürüyebiliyor” diye konuştu.