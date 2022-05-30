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Yurtseven ve Soyuçok ailelerinin mutlu günü

DENİZLİ(İHA) – Aydem Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Ömer Yurtseven’in oğlu Ali Yurtseven, Denizlili iş adamı Ahmet Soyuçok’un kızı Pınar Soyuçok ile düzenlenen görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi.

DENİZLİ 30.05.2022, 16:34
Yurtseven ve Soyuçok ailelerinin mutlu günü

DENİZLİ(İHA) – Aydem Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Ömer Yurtseven’in oğlu Ali Yurtseven, Denizlili iş adamı Ahmet Soyuçok’un kızı Pınar Soyuçok ile düzenlenen görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi.

Aydem Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Ömer Yurtseven’in oğlu Ali Yurtseven, Denizlili iş adamı Ahmet Soyuçok’un kızı Pınar Soyuçok ile dünya evine girdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın kıydığı genç çiftin düğününe Aydem Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yağlı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı önceki dönem Müsteşarı İbrahim Gündüz, CHP önceki dönem Denizli milletvekilleri Ali Rıza Ertemur ve Beyhan Arslan, Aydem Enerji çalışanları, Denizli siyaset, sanayi, iş dünyası ve basın camiasının temsilcileri ile Soyuçok ve Yurtseven ailelerinin yakınları katıldı.

Başkan Osman Zolan’ın kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini ise önceki Dönem Denizli Milletvekilleri Ali Rıza Ertemur ve Beyhan Arslan, Aydem Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yağlı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı önceki dönem Müsteşarı İbrahim Gündüz, Menderes Tekstil Genel Müdürü Ali Atlamaz, Emekli Banka Müdürü Mehmet Ali Keskiner ile gelin ve damadın yakın arkadaşları yaptı. Başkan Zolan nikah töreninde Ali Yurtseven ve Pınar Soyuçok’tan evet sözlerini aldıktan sonra çifte mutluluklar diledi.

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