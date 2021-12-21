Yunus Emre şiir yarışması ödülleri sahiplerini buldu

UNESCO 2021 Yunus Emre’yi Anma ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yunus Emre Şiir Yarışmasının ödül töreni bugün Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “Anadolu’dan Dünyaya Açılan Bizim Yunus” programı 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sonrasında kürsüye çıkan Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli AKYOL, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN ve Denizli Valisi Ali Fuat ATİK protokol konuşmalarını gerçekleştirdi.

“Yunus Emre’nin Türk Edebiyat tarihi açısından çok önemli”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli AKYOL konuşmasında; “Yunus Emre’nin Türk Edebiyat tarihi açısından çok önemli biri olduğunu, Türkçemizin Yunus Emre’nin kelamı ve kalemi ile bir sevgi ve bilgi dili haline geldiğini, UNESCO’nun 2021 yılını Yunus Emre’yi anma ve kutlama yıldönümleri arasına alması ile Yunus Emre’nin hem dünya beşeriyetine ortak bir değer olarak takdim edilmesi hem de ülkemize bir kez daha hatırlatılması ve "Bizim Yunus" temasıyla anılıyor olmasının büyük önem arz ettiğini ifade ettikten sonra konuşmasını Yunus Emre’den alıntı yaparak “Yunusça sesleniyoruz ki: "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz" dizeleriyle noktaladı.

PAÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Prof. Dr. Turgut TOK’un söyleşisiyle devam eden programda Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yunus Emre Şiir yarışmasının kazananlarına ödülleri takdim edildi.

Şiir yarışmasının 1.si “Hayalimdeki Yunus” adlı şiiriyle İbrahim EKİZ, 2.liği “Bir İnsanı Sevin Yeter” adlı şiiriyle Sevde Nur ÖZKAYA, 3.lüğü ise “Soru İşaretleri” adlı şiiriyle Hasan KİRİŞ kazanırken, yarışmanın 1.si İbrahim EKİZ şiirini tüm davetlilerin önünde tekrar okudu. Yarışmada 4, 5 ve 6. olan katılımcılara ise mansiyon ödülü olarak Pamukkale ve Laodikya Örenyeri giriş bileti hediye edildi. Katılımcıların Denizli İl Halk Kütüphanesi’nin açtığı Yunus Emre kitap sergisini de gezme fırsatı elde ettiği program, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Musikisi Korosu’nun seslendirdiği Yunus Emre İlahileri Dinletisi ile sona erdi.