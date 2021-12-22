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Yunus Emre, Denizli’de etkinliklerle anıldı

UNESCO 2021 Yunus Emre’yi Anma ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında, “Anadolu’dan Dünyaya Açılan Bizim Yunus” isimli bir anma programı düzenlendi. PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, düzenlenen anma programı kapsamındaki konferansta Yunus Emre ve O’nun deyişlerinde kullandığı dil üzerine, yapılan bilimsel çalışmalardan elde edilen önemli tespitleri paylaştı.

DENİZLİ 22.12.2021, 10:54
Yunus Emre, Denizli’de etkinliklerle anıldı

UNESCO 2021 Yunus Emre’yi Anma ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında, “Anadolu’dan Dünyaya Açılan Bizim Yunus” isimli bir anma programı düzenlendi. PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, düzenlenen anma programı kapsamındaki konferansta Yunus Emre ve O’nun deyişlerinde kullandığı dil üzerine, yapılan bilimsel çalışmalardan elde edilen önemli tespitleri paylaştı.

Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, UNESCO 2021 Yunus Emre’yi Anma ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında “Anadolu’dan Dünyaya Açılan Bizim Yunus” isimli bir anma programı düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe; Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Kısaç, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, il protokolünden isimler ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program, açılış konuşmaları ile başladı. Açılışta konuşma yapan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Yunus Emre’nin doğru anlatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken, Türk milletinin önemli bir ortak değeri olduğuna dikkat çekerken, tüm dünyanın O’nu ve düşünce yapısını anlamaya başladığına değindi.

“Yunus olmak kolaydır; ancak ‘Bizim Yunus’ olmak oldukça zordur”

Açılış konuşmalarının ardından, PAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, “Bizim Yunus” isimli bir konferans gerçekleştirdi. Konuşmasına “Yunus olmak kolaydır; ancak ‘Bizim Yunus’ olmak oldukça zordur” diyerek başlayan Prof. Dr. Turgut Tok, “Bayezid Devlet Kütüphanesi’nde bulunan bir yazmada ‘vefat-ı yunus emre müddet-i ömr 82 sene 720’ yazmaktadır. Bu belgeden anlaşılacağı üzere Yunus Emre, Hicri 648 yani miladi takvime göre 1240’da doğmuş, 82 yıllık ömürden sonra Hicri 720, Miladi 1320 yılında vefat etmiştir. Yunus Emre, bizlerin ortak değeri olduğu için Türkiye’de farklı 15 yerde mezarı vardır.” ifadelerini kullandı.

“Eserlerinde, 13 bini Türkçe olmak üzere 20 binin üzerinde kelime tespit edilmiştir.”

Yunus Emre’nin eserlerinde kullandığı dil üzerine yapılan diğer çalışmalardan da örnekler sunan Prof. Dr. Turgut Tok, Hurşid Said’in yaptığı bir çalışmaya göre Yunus Emre’nin Divanı’nda 20 binden fazla sözcük kullandığını ve bunların yaklaşık 13 bininin Türkçe sözcükler olduğuna değindi. Prof. Dr. Tok: “Genellikle eserler 700 ile 3 bin 500 arası kelime dağarcığı ile yazılır. İzlediğimiz filmlerin senaryolarında bin civarı sözcük kullanılır. Günümüzde, Yunus Emre’nin kullandığı kelime dağarcığı sayısına yaklaşan tek şairimiz Ahmet Hamdi Tanpınar’dır. O da eserlerinde yaklaşık 5 bin kelime kullanmıştır. Yunus’un asırlardır yaşamasının belgesi, işte bu kelime dağarcığı ve bu kelimelerinin büyük bir çoğunluğunun Türkçe olmasıdır” dedi.

Konuşmanın ardından anma etkinliği, Yunus Emre Şiir Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin takdimi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nın “Yunus Emre İlahileri” isimli dinletisi ile sona erdi.

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