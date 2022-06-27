Yükselme grubunda şampiyonu penaltılar belirledi

Denizli Süper Amatör Ligi Yükselme B Grubu son maçında Yeşilçınarspor deplasmanda karşılaştığı Irlıganlıspor’u penaltı atışları sonrası 4-2 yenerek grubunda şampiyon oldu.

Denizli Süper Amatör Ligi Yükselme B Grubu son maçında Irlıganlıspor ile Yeşilçınarspor karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlılar ilk yarıda 2-0 yenik duruma düştükleri maçta 3-2 öne geçti. Son dakikalarda Irlıganlıspor’un gol atmasıyla normal süresi 3-3 biten karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayan maçta, Yeşilçınarspor penaltı atışlarını 4-2 kazanarak grubunda şampiyon oldu.

Penaltı atışları sonunda şampiyon olan Yeşilçınarspor’un kupası Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya ve yönetim kurulu üyeleri ile Denizli Gençlikspor İl Müdürü Ömer İlman ile diğer protokol tarafından verildi. Sezonu ve Irlıganlıspor ile oynanan ligin son maçını değerlendiren Yeşilçınarspor Teknik Sorumlusu Feyzullah Tüzünol şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, “Sezon başındaki hedefimize ulaştık. Penaltılarla da olsa kazandık ve amacımıza ulaştık. Bu sevincimizi buraya gelerek bizimle paylaşan ve desteklerini esirgemeyen büyün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Sezonun en zor maçı son maça denk geldi. Çok güzel bir final oldu. İzleyenlerin mücadeleden zevk aldığını düşünüyorum. Rakibimiz Irlıganlıspor’da çok iyi mücadele etti. Hep beraber Denizli Süper Amatör Ligi’ne yükseldik. İnşallah orada da çok güzel işler başaracağız” dedi.

“İkinci yarıda daha iyi mücadele ettik”

Yeşil beyazlı takımın tecrübeli futbolcusu Hacı Gül’de mutlu sona ulaştıkları için gururlu olduklarını belirterek, “Sezonu galibiyet ile bitirmek istiyorduk. Ancak kısmet olmadı. Özellikle ikinci yarıda iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Maçın sonlarına doğru önde götürürken son dakikada yediğimiz gol ile maç berabere bitti. Penaltılarla da olsa şampiyon olarak tamamladık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler” diye konuştu.

“Penaltılara gitmesi heyecan kattı”

Takımın Tecrübeli futbolcusu Ali Taşkın’da sezon başından beri yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını belirterek “Dörtte dört yaptık. Son maçımızda Irlıganlıspor ile karşılaştık. Maç 3-3 sona erdi. Statü gereği penaltı atışları sonunda kazandık. Tabi penaltılara gitmesi de biraz heyecan kattı. Sonuç olarak sezonu yenilgisiz tüm maçlarımızı kazanarak tamamladık. Çok Mutluyuz. İnşallah Süper Amatör Ligde de aynı başarıyı sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.